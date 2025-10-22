Peso liga tres sesiones de pérdidas frente a la moneda estadounidense

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.44 pesos por dólar, con una depreciación mínima de 0.02 % respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Con lo anterior, el peso se deprecia por tercera sesión consecutiva, acumulando un retroceso de 0.39 % o 7 centavos en este periodo. Durante la jornada, el dólar también mostró pocos cambios, con un retroceso de 0.05 % de acuerdo con el índice ponderado.

¿Cuál es la cotización del dólar al menudeo?

Por su parte, el dólar al menudeo terminó este miércoles en 18.91 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.11 % o 2 centavos por debajo del cierre del martes.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas fueron: el sol peruano con 0.52 %, el peso colombiano con 0.43 %, el shekel israelí con 0.35 %, el real brasileño con 0.19 %, el dólar taiwanés con 0.14 % y la libra esterlina con 0.08 %.

¿Cómo se comportaron los mercados de capitales?

El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que ganó 0.93 %. Por otro lado, en Estados Unidos, el Dow Jones registró una pérdida de 0.71 %, rompiendo una racha de 3 sesiones al hilo de ganancias; el Nasdaq Composite mostró una baja de 0.93 %; y el S&P 500 retrocedió 0.53 %.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.88 %, luego de tres sesiones de caídas. Al interior, resaltaron los avances de las emisoras: Quálitas, con un aumento de 4.72 %; GCC, 4.05 %; Megacable, 3.32 %; Femsa, 3.21 %; y Grupo Aeroportuario del Pacífico, 2.69 %.

¿Qué pasó en el mercado de materias primas?

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en 4 mil 94 dólares por onza, con un alza mínima de 0.02 %. Por su parte, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 58.50 dólares por barril, con una ganancia de 1.18 %.