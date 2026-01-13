Mundial reactiva al sector restaurantero en México

La emoción que genera la Copa FIFA 2026 no solamente entre los asistentes a los estadios sino también de todos los aficionados que seguirán los partidos a distancia permitirá que los restaurantes registren un aumento de sus ventas de alrededor de 30%, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.

Lo que significará un gran impulso a las ventas porque en el 2025 el crecimiento del sector fue de 1.8%, en lugar del estimado de 5%, "porque con la crisis mundial que estamos viviendo que eso hace que el turismo no llegue, que la gente no gaste y las empresas no vendan, eso hace que se afecte la economía y esos fueron factores clave para que no se alcanzara el crecimiento", estimado.

¿Cómo impactará la Copa FIFA 2026 en el sector restaurantero?

Pero con la justa deportiva se abre "la oportunidad para repuntar por el flujo de gente que llegará al país", ya que se esperan 5.5 millones de turistas internacionales, cuya tercera parte de su gasto será en alimentos y bebidas.

Expuso que también trabajan en adecuar cartas para poder ofrecer productos acordes a los gustos de los aficionados de países asiáticos, como India y Corea del Sur.

"El sector restaurantero ha aguantado mucho en el tema de los incrementos, hemos tenido más de 30% de incrementos en algunos productos para preparar los alimentos, pero las cartas no se han incrementado arriba de 8%, entonces creo que estamos aguantando mucho porque si aumentamos los precios que debiéramos aumentar la gente ya no saldría con la frecuencia que lo hace", expuso en entrevista.

A pesar del incremento de los insumos de hasta 30%, dijo que se esperaría un incremento de los precios de las cartas de entre 8% y 10%, aunque dependerá de cada empresario y de que fuertes aumentos no se pagarán por los comensales.

"No creo que haya incrementos de 10% en las cartas, porque vienen los incrementos de todos los insumos, no creo que pasaremos de estos números", expuso.

Acciones de la Canirac para mejorar la oferta gastronómica

Durante la firma del convenio de colaboración con el Centro Nacional de Evaluación de la Educación (Ceneval) y Platzi, para impulsar "Habla mundial", una microcredencial y programa de capacitación en inglés para formar al personal del sector a que responda con mayor competitividad en un momento clave como es el Mundial FIFA 2026.

La directora general del Ceneval, Carmen Rodríguez Armenta, dijo que "hay muchas y muchos meseros, restauranteros, personas dedicadas al apoyo de turismo, que lo que requieren es el reconocimiento de toda esa labor de tantos años".

De lo que se trata es de certificar que el personal del sector tiene conocimientos para atender en idioma inglés.

En el evento, la directora de Platzi, Isabel Prieto, dijo que con esta credencial, se hará la diferencia en que un prestador de servicios resuelva un problema y eleve así la calidad y experiencia de un visitante.

Expuso que se trata de "un programa de capacitación y certificación de inglés para el turismo. Está diseñada para fortalecer desde la operación real del prestador de servicios. La calidad del servicio turístico en México con la mirada puesta en lo que viene en el 2026, en el Mundial de Fútbol el turismo se decide en conversaciones cortas en el recibimiento en una recomendación en resolver un problema en explicar una experiencia en el trato humano ahí es dónde se gana o se pierde la experiencia del visitante."