Mejoras en pensiones y alza salarial en Pemex tras acuerdo laboral

Pemex y el sindicato petrolero acordaron una alza salarial del 4.5% a la planta laboral durante la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027

Tras más de tres meses de negociaciones (desde el 16 de junio), el ajuste salarial se complementa con un 32.64% por concepto de productividad en cada pago catorcenal, y para los jubilados, el incremento será de 4.32% a sus pensiones, adelantaron fuentes que asistieron a la negociación.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) pactó además mejoras en prestaciones clave, por ejemplo, en la canasta básica mensual que se entrega a todos los trabajadores, jubilados y pensionados aumentará de $5,541.20 a $6,064.85 pesos.

Además, fueron ampliados los montos en viáticos, alimentación, transportación, vivienda, becas escolares y apoyos médicos, además de ajustes en cuotas por comida, lavado de ropa y servicios médicos.

En materia de seguridad laboral, Pemex se comprometió a fortalecer las disposiciones sobre condiciones insalubres, riesgos psicosociales y ergonomía, obligándose a dotar equipo de calidad y realizar reuniones de seguridad al inicio de jornada.

El incremento en becas para hijos de trabajadores en todos los niveles educativos pasó de $1,104.60 en nivel básico hasta $2,406.55 en nivel superior.

Los créditos de vivienda fueron ampliados, pasando de $174,735.35 a $188,277.35 pesos como aportación financiera del patrón.

De manera oficial, ninguna de las partes ha dado a conocer los acuerdos de la revisión.

En el borrador del acuerdo, del cual REFORMA tiene copia, se establece que se modifica el nombre de la empresa, derivado de la publicación de la Ley de Petróleos Mexicanos en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2025, en que se declara a Pemex como Empresa Pública del Estado.

El Convenio de Modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027 se comenzó a "cocinar" desde el pasado 22 de septiembre en Avenida Marina Nacional 329 con el aval del director de Pemex, Víctor Rodríguez, y Ricardo Aldana, líder del gremio petrolero, además de integrantes de la denominada Comisión Mixta.

Trabajadores disidentes advirtieron que aún no están claras las reglas sobre jubilaciones y retiros del personal en dicho convenio.

Aseguran que dicho apartado establece la eliminación definitiva del derecho a jubilación para los trabajadores que obtuvieron base después del 1 de agosto de 2015, lo que ya ha generado acusaciones de varias secciones sobre una supuesta "traición" contra Ricardo Aldana.

Apenas la semana pasada, trabajadores que laboran en plataformas de Pemex adscritos a la Sección 47 del sindicato petrolero protagonizaron una huelga de hambre y una protesta pacífica para exigir mejoras inmediatas en el servicio de alimentación, hospedaje y hotelería que reciben durante sus jornadas embarcadas.