Superpeso presiona al dólar por sexto día

Bajo las fuerzas del mercado, el superpeso arrebata terreno al dólar por sexto día consecutivo y se acerca al nivel que tenía en las elecciones que se celebraron en el país en 2024, cuyo resultado fue una amplia victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum y el partido Morena.

La mañana de este lunes, la superdivisa se apreció 0.1 % y cotizó sobre 17.59 pesos, su nivel más fuerte desde el 6 de junio de 2024, después de la contienda electoral que se llevó a cabo el 2 de junio de ese año, señalan las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

¿Cómo se comporta el superpeso en el mercado actual?

Tras apreciarse 2 % la semana pasada, estrategas de Banorte calculan que el peso seguirá beneficiándose de un dólar débil, las menores primas de riesgo, el carry trade atractivo, la dinámica favorable de la demanda externa y los fundamentales macroeconómicos estables.

Esperan que el tipo de cambio opere en promedio en 17.90 pesos por dólar durante 2026, incluso alcanzando niveles cercanos a 17.00 en la primera mitad del año.

Sin embargo, anticipan niveles de 18.00 a 18.30 por dólar para el cierre de 2026, debido a una agenda geopolítica más retadora en el segundo semestre.

Detalles sobre la apreciación del peso frente al dólar

Al menudeo, el dólar abrió a la venta este lunes en 18.07 pesos en ventanillas de Banamex.

Los mercados en Estados Unidos están cerrados hoy por la conmemoración del Día de Martin Luther King Jr, mientras que hace unas horas el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus nuevas expectativas económicas.