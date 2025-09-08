CFE alista emisión de deuda para financiar inversión para el 2030

CIUDAD DE MÉXICO.- CFE Fibra E va a emitir deuda en los mercados financieros con una colocación de bono en los próximos días para fortalecer la Red Nacional de Transmisión, informó la Comisión que dirige Emilia Esther Calleja.

CFE Fibra E, el único vehículo financiero con acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT), inicia hoy reuniones con inversionistas con el objetivo de colocar un bono internacional en los próximos días, dijo en un comunicado.

Esta es la primera emisión de la CFE Fibra E desde 2018, e inicia la implementación de la estrategia de financiamiento diseñada por la CFE, liderada por Calleja Alor, para materializar su Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030.

Este plan consta de inversiones públicas por 23 mil millones de dólares en los siguientes cinco años.

"Los recursos que se obtengan se destinarán a robustecer y extender la infraestructura de Transmisión, servicio indispensable para el desarrollo de todas las actividades económicas, así como para alcanzar los objetivos de transición y seguridad energéticas planteados por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al permitir llevar energía confiable, asequible y limpia a más mexicanas y mexicanos", dice el documento.

La operación marca el regreso de la CFE Fibra E a los mercados internacionales y mejora su estructura de capital, aumenta su participación como socia de la CFE en los recursos que genera la RNT, agrega valor para sus tenedores y amplía la base de inversionistas del vehículo, reforzando así su posición para continuar impulsando la inversión en Transmisión en los siguientes años.

"Se anticipa que dos de las agencias calificadoras más reconocidas otorguen a este bono la misma calificación que los bonos del gobierno de México y de la CFE, lo que refleja el desempeño sólido de la RNT, su modelo exclusivo de negocio y la confianza en el plan en materia energética de la administración de la presidenta Sheinbaum", explicó la CFE.

CFE Capital, como administrador de la CFE Fibra E, reitera su compromiso con una gestión profesional, responsable, transparente y alineada con las mejores prácticas del mercado, monitoreando el mercado para aprovechar oportunidades que generen valor para los inversionistas de la Fibra E, dijo la compañía.

La CFE enfrenta actualmente el reto de incrementar sus inversiones en generación, distribución y transmisión para atender la creciente demanda de electricidad en México, lo que en los últimos meses y años ha generado hasta apagones.



