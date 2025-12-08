Fitch prevé deterioro en perspectiva de sector asegurador en México

Debido a los cambios fiscales que entrarán en vigor en 2026 y que afectan la deducibilidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las aseguradoras en México, la agencia Fitch Ratings prevé deterioro en la perspectiva del sector hacia el año próximo.

¿Cómo afectarán los cambios fiscales al sector asegurador?

"La perspectiva de Fitch para el sector de seguros y fianzas de México en 2026 ha cambiado a deteriorada, reflejando los cambios a la Ley de Ingresos que, a partir de 2025, anularán los créditos del IVA, sobre bienes y servicios utilizados para cumplir contratos de seguros. Se espera que esta reforma pese sobre el desempeño financiero y ejerza presión sobre la capitalización del sector", señaló Fitch en su actualización sobre el sector asegurador en el mercado latinoamericano.

Por lo anterior, la agencia calificadora pronosticó un crecimiento en el mercado mexicano de la prima nominal de 11.5 % para fines de 2025 y del 11.8 % para 2026.

"Se anticipa que el crecimiento en los segmentos de vida y no vida se modere, excepto en pensiones, impulsado por la expansión de la cartera, y en propiedades (excluyendo autos), que estará respaldado por una mayor suscripción de riesgos catastróficos en medio de condiciones de mercado de reaseguro suaves. Se proyecta que el índice combinado de la industria se mantenga por encima del 100 % hasta fines de 2025 y 2026, lo que indica presiones técnicas continuas", precisó.

La firma espera que el segmento de seguros de vida mantenga un crecimiento de dos dígitos hasta 2026, aunque a un ritmo más lento. En ese sentido, una mayor actividad económica, el impulso de los productos vinculados al ahorro, tasas de interés más bajas y mejores rendimientos del mercado de valores deberían respaldar la demanda.

"La rentabilidad sostenida dependerá de una gestión eficiente de los costos y de los ingresos por inversiones", abundó.

Detalles sobre la perspectiva de Fitch Ratings para 2026

Sin embargo, Fitch Ratings indicó que es probable que accidentes y salud sea uno de los segmentos más afectados por la reforma del IVA, con lo cual, espera un deterioro en el desempeño financiero.

"El aumento de los costos de los contratos de reaseguro puede presionar los gastos de adquisición, dejando a las aseguradoras con capital limitado y menor flexibilidad de revalorización (más expuestas, mientras que los actores más fuertes pueden estar mejor posicionados para sortear la contingencia", puntualizó.

Se desaceleran primas de autos y aumentarán precios en 2026

Impacto de la reforma del IVA en las primas de seguros

En su análisis, Fitch Ratings destacó que se espera una desaceleración en las primas de autos para fines de 2025, lo que refleja ventas de vehículos nuevos más débiles.

"La imposición del IVA a las aseguradoras por servicios de terceros puede trasladarse a los asegurados, elevando las primas en 2026 pero ralentizando la expansión de unidades aseguradas. El nuevo impuesto podría presionar la rentabilidad, ya sea a través de mayores gastos operativos o un aumento en los costos de siniestros, dependiendo del tratamiento contable aún por definir", añadió.

La agencia dijo que continúa monitoreando de cerca los desarrollos relacionados con la reforma de la Ley Federal de Ingresos, ya que la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 (que definirá la legislación secundaria y el tratamiento específico del IVA) aún no se ha publicado.

"Las nuevas reglas determinarán si el IVA es un gasto deducible o si debe reflejarse en los costos de siniestros. Además, la creciente concentración del sector en bonos gubernamentales aumenta su exposición al riesgo soberano", concluyó.