Precio del dólar este viernes; el peso mexicano pierde terreno

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este viernes 16 de enero, el peso mexicano pierde terreno frente al dólar estadounidense, de acuerdo con información de Bloomberg.

En el mercado spot, el tipo de cambio cotiza en 17.66 pesos por billete verde, lo que significa una caída de 0.07% de la moneda mexicana.

¿Cómo se comporta el peso mexicano frente al dólar?

Lo anterior coincide con una caída de 0.07% del Índice Dólar que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de monedas. El peso mexicano es la cuarta moneda que más pierde frente al dólar entre las principales divisas, solo después del rand sudafricano, con -0.31%, el won surcoreano, con -0.30%, y el real brasileño, con -0.09%.

De acuerdo con Bloomberg, las ganancias están lideradas por la corona sueca con 0.34%, el dólar neocelandés, con 0.33% y el yen japonés con 0.30%.

Detalles sobre la cotización del dólar en bancos

"El peso mexicano presenta una corrección técnica después de haberse fortalecido significativamente ayer, ante el optimismo de los inversores locales", según un análisis de Monex.

Para este viernes 16 de enero, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio en 17.68 pesos por dólar, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Así cotiza el dólar en los principales bancos del país esta mañana:

· BBVA México: 17.93 pesos por dólar

· Banorte: 18.00 pesos por dólar

· Banamex: 18.07 pesos por dólar

· Banco Azteca: 17.84 pesos por dólar