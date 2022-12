Buscan agilizar consultas bajo T-MEC para retener inversión

"Nos interesa avanzar rápido para no distraer al inversionista y que no pierda el interés en venir a México", afirmó Buenrostro.

Resaltó que la energía es uno de los recurso claves para las inversiones, por lo que debe haber certeza en su suministro.

"Algo que es muy relevante para alguien que quiere invertir primero es que tiene que haber energía, lo que mueve la industria al final del día es la energía, necesita claridad del sector energético.

"Los que no son participantes del sector energético lo único que quieren saber es si hay o no energía, no le importa quién la venda, lo único que quiere es certeza de la energía", explicó Buenrostro.

La Secretaria dijo que se buscan resolver más consultas de manera amistosa para evitar caer en un panel, situación que retrasaría las inversiones.

"El único interés de resolverlo amistosamente es por generar confianza a las inversiones, no va más allá de eso.

"Si nos vamos a panel el problema es que ahí se alargan los tiempos, entonces la decisión de invertir también se alarga", detalló.

Alejando Encinas Nájera, subsecretario de Comercio Exterior, consideró que los paneles deben ser el último y no el primero de los recurso, por lo que México quiere agotar todas las instancias previas. Al respecto, Estados Unidos y Canadá mandaron a México una tercera ronda de preguntas.

"Nosotros vamos a contestarlas de manera exhaustiva y nos van a estar acompañando técnicos, autoridades en la materia para que se despejen todas las dudas y fundamentación de esas decisiones que se han tomado en el sector energético", detalló Nájera.

También México ha insistido en que las consultas sean de manera presencial, de manera que habrá grupos de trabajo para resolver y proponer, entre los tres países, con un calendario entre diciembre y enero.

TRABAJAN DE LA MANO

La SE ha trabajado de la mano con el sector energético para resolver dudas técnicas a las contrapartes.

"Por alguna razón no estaba trabajando el equipo de la Secretaría de Economía de manera coordinada con los sectores técnicos, entonces había muchas consultas que no estaban exhaustivamente atendidas, entonces más contrapartes se quedaban con muchas dudas", dijo Buenrostro.

En la Administración anterior no había una coordinación con el sector energético.

"Al abogado en jefe que estaba en su momento, yo le pregunté '¿cuántas veces te reuniste con el sector energético?' Me dijo 'nunca' ", expreso Buenrostro.

Destacó que ahora la contraparte tiene siente que sus dudas son respondidas.