Profeco reporta 209 inconformidades durante el Buen Fin 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que durante el Buen Fin 2025, que concluye este 17 de noviembre, se han recibido 209 inconformidades, de las cuales 94% han sido atendidas a favor de las personas consumidoras, informó el titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz.

El procurador destacó que desde el inicio del programa, el pasado 13 de noviembre, se han brindado casi 15 mil atenciones y asesorías a través de módulos instalados en centros comerciales, brigadas itinerantes y el Teléfono del Consumidor.

"Continuamos con el Buen Fin, donde han participado mil 350 servidores públicos en un operativo especial con cobertura en los 32 estados de la República. Están instalados 169 módulos fijos en centros comerciales y operan 337 brigadas itinerantes en zonas de alto consumo. Tenemos hasta el momento 209 inconformidades y se han atendido el 94% de ellas a favor de las personas consumidoras", detalló Escalante.

¿Cuáles son las recomendaciones de Profeco para el Buen Fin?

Profeco también compartió recomendaciones para quienes adquieren productos durante el Buen Fin, entre ellas:

Establecer un presupuesto antes de comprar electrodomésticos, pantallas o electrónicos.

antes de comprar electrodomésticos, pantallas o electrónicos. Verificar que el producto cuente con garantía sellada por el proveedor y confirmar si la oferta es real para evitar gastos innecesarios.

sellada por el proveedor y confirmar si la oferta es real para evitar gastos innecesarios. Guardar o fotografiar el comprobante de compra para futuros cambios o aclaraciones.

¿Qué información proporciona Profeco sobre remesadoras?

En el monitoreo semanal de remesadoras, Profeco informó que Finabien continúa posicionándose como la mejor opción en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, ya que por un envío de 400 dólares entrega 7,459.82 pesos, gracias a sus bajas comisiones y un tipo de cambio promedio de 18.79 pesos por dólar.

Profeco recordó que los usuarios pueden consultar la calculadora de remesas disponible en su sitio web para comparar comisiones y tipos de cambio por ciudad en Estados Unidos.