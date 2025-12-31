¿Abrirán bancos el 31 de diciembre y 1 de enero en México?

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el cierre de año a la vuelta de la esquina, es común que muchas personas busquen resolver pendientes financieros como depósitos, pagos, aclaraciones de movimientos o la renovación de algunos servicios. No obstante, acudir a una sucursal bancaria sin conocer los horarios especiales de la temporada decembrina puede provocar largas esperas o visitas innecesarias.

¿Qué bancos abrirán el 31 de diciembre?

Para evitar estos inconvenientes, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó cómo operarán las sucursales bancarias durante el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, fechas clave para quienes planean realizar trámites antes y al inicio del nuevo año. De acuerdo con la ABM, este miércoles 31 de diciembre de 2025 será considerado día hábil para las instituciones bancarias. Esto significa que las sucursales atenderán al público en sus horarios habituales, generalmente de 9:00 a 16:00 horas, aunque estos pueden variar dependiendo de cada banco. Por lo tanto, los usuarios podrán realizar trámites presenciales sin contratiempos durante esa jornada.

Servicios disponibles el 1 de enero

En contraste, el jueves 1 de enero de 2026, con motivo de la celebración de Año Nuevo, las sucursales bancarias no abrirán al público. Esta suspensión de actividades está prevista en la Ley Federal del Trabajo, ya que se trata de un día de descanso obligatorio conforme a la legislación laboral vigente. Aunque las sucursales permanecerán cerradas el primer día del año, los servicios financieros seguirán operando a través de distintos canales alternativos. Entre ellos se encuentran:

- Más de 65 mil cajeros automáticos disponibles en todo el país.

- Aproximadamente 60 mil corresponsales bancarios ubicados en comercios autorizados.

- Banca en línea y aplicaciones móviles, para realizar transferencias, consultar saldos, pagar tarjetas y revisar movimientos.

- Atención telefónica, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

De esta manera, los usuarios podrán continuar realizando operaciones básicas y planificar sus trámites con anticipación para iniciar el 2026 sin contratiempos.