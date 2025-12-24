Crédito de la banca de desarrollo supera 715mmdp al tercer trimestre

CIUDAD DE MÉXICO.- El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo al sector privado superó los 715.7 mil millones de pesos al cierre del tercer trimestre del año, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la dependencia, los recursos se concentraron principalmente en el impulso a micro, pequeñas y medianas empresas, a través de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Asimismo, se canalizaron apoyos a productores del sector agropecuario y rural mediante los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

Acciones de la autoridad en financiamiento al sector privado

El financiamiento también alcanzó a proyectos de infraestructura respaldados por Banobras, así como a programas de vivienda operados por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). En paralelo, Banjercito otorgó créditos dirigidos al personal de las fuerzas armadas.

En cuanto a la calidad de los activos, Hacienda señaló que la cartera de la banca de desarrollo mantuvo niveles controlados de morosidad. Al cierre del tercer trimestre, el Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 2.3% para las sociedades nacionales de crédito y en 6.7% para los fondos y fideicomisos públicos de fomento, sobre una cartera total que supera 1.3 billones de pesos.

La SHCP agregó que, hacia el cierre del ejercicio 2025, la banca de desarrollo registró utilidades acumuladas por 47.1 mil millones de pesos, lo que permitió el cobro de aprovechamientos y su capitalización correspondiente, sin afectar la solidez financiera de las instituciones.

Detalles sobre la expansión del Banco del Bienestar

En el ámbito de la inclusión financiera, la dependencia explicó que el Banco del Bienestar consolidó su presencia a nivel nacional al operar 3 mil 150 sucursales, lo que lo convierte en la institución de banca de desarrollo con mayor cobertura en el país. Su red permite atender a 98.4% de la población, equivalente a 124 millones de personas, y tiene presencia en mil 83 municipios, de los cuales 55% carece de sucursales de la banca comercial.

Al cierre del periodo, la institución administró cerca de 54 millones de cuentas bancarias y dispersó 603.3 mil millones de pesos a 31.5 millones de beneficiarios de programas sociales.

Por su parte, Financiera para el Bienestar (Finabien) reportó una red de mil 700 sucursales, desde las cuales brindó servicios de envío de remesas, corresponsalía bancaria y pago de servicios, además de apoyos mediante esquemas de créditos a la palabra.

Impacto del financiamiento en micro y pequeñas empresas

A septiembre de 2025, estos apoyos beneficiaron a más de 39 mil personas por un monto total de 861.7 millones de pesos. Entre los programas destacó ApoyArte, con financiamiento por 471.4 millones de pesos para 18 mil 97 mujeres indígenas y afromexicanas artesanas, así como el Apoyo Crédito Solidario, que alcanzó a 19 mil 478 beneficiarios con una dispersión de 314.1 millones de pesos.