Inflación arranca el año en 3.8%; los cigarros se disparan 19%

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de las fiestas navideñas, la cuesta de enero llegó cargada de ajustes fiscales y productos agropecuarios más caros, señala el informe de precios al consumidor que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la mañana de este jueves.

La inflación, el enemigo público número uno de la economía, se aceleró a 3.8% durante la primera mitad de enero y fue la tasa más alta desde noviembre pasado.

Sin embargo, el resultado sorprendió a las instituciones del sector privado, ya que el consenso estimaba que sería de 3.9%, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó esta semana a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

La inflación, también conocida como el "impuesto de los pobres" por dañar más a quienes menos tienen, se mantiene dentro del intervalo de variabilidad de 2% a 4% que el Banco de México (Banxico) estableció para lograr la meta explícita de 3%.

¿Qué productos se encarecieron en enero 2023?

El Inegi cotiza cerca de 300 productos y servicios, y el que más se encareció fue el tome verde, con un aumento de 55.9%; seguido del chile serrano, cuyo precio se incrementó 37.9%; y luego aparece el café tostado, al elevarse 26.7%.

También destacan los cigarros, al subir 19.3% debido a que la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se ajustó de 160% a 200% entre 2025 y 2026, y la cuota adicional que se cobra por cada pieza pasó de 0.64 a 0.85 pesos, la cual tendrá un incremento gradual de aquí a 2030.

Los refrescos envasados se encarecieron 10.2%, cuyo IEPS casi se duplicó de 1.65 a 3.08 pesos por litro, mientras las versiones light o bajas en calorías pagan, por primera vez, una cuota de 1.50 pesos.

Productos que más se abarataron en la primera quincena de enero

En el otro extremo, como los bienes que más se abarataron en la primera quincena de enero, se encuentra el aguacate, cuyo precio se redujo 23.2%; seguido de la cebolla, pues cuesta 19% menos.

Mientras que en tercer lugar se coloca la sandía, con una caída de 18.8%, revela el monitoreo que el Inegi lleva a cabo en las 55 principales ciudades del país.