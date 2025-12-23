Inflación llega a 3.7% en la primera mitad de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación, conocida como el "impuesto de los pobres" por dañar más a quienes menos tienen, llegó a 3.7% durante la primera mitad de diciembre, tras registrar un pico de 4% en la segunda mitad de noviembre, señala el informe de precios al consumidor que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la mañana de este martes.

La inflación sorprendió a las instituciones del sector privado, ya que el consenso estimaba que sería de 3.9%, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó la semana pasada a 33 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

Considerada el peor enemigo del dinero, la inflación se colocó dentro del intervalo de variabilidad de 2% a 4% que el Banco de México (Banxico) estableció para lograr la meta explícita de 3%.

¿Cuáles son los productos que más subieron de precio?

El Inegi cotiza cerca de 300 productos y servicios, y el que más se encareció fue el chile serrano, con un aumento de 82.7%; seguido del café tostado, cuyo precio se incrementó 28.1%; y luego aparecen el café soluble, con 24.4%. También destacan las chuletas y costillas de res, así como las vísceras de res, al costar 19.6% más que hace un año, mientras el bistec de res se elevó 18%.

Detalles sobre el impacto de la inflación en diciembre

En el otro extremo, como los bienes que más se abarataron en vísperas de la Navidad, se encuentra la cebolla, cuyo precio se redujo 22.8%; continuando con la papaya, pues cuesta 22.2% menos que hace un año; y en tercer lugar se coloca la papa, con una caída de 21.5%.

Tras el informe del instituto que preside Graciela Márquez, el tipo de cambio se apreció a 17.94 pesos por dólar, indican las operaciones al mayoreo publicadas por la agencia Bloomberg.