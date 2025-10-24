Aumentará Arca el refresco 10%

Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina, anticipa un aumento de 8% a 10% en precios de sus productos como respuesta al incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que entrará en vigor en 2026.

La compañía reconoció que la medida podría traducirse en una caída de volúmenes de venta durante el próximo año.

El director general de Arca Continental, Arturo Gutiérrez, explicó que este ajuste es necesario para preservar la rentabilidad, pero aseguró que hay razones para pensar que el impacto podrá mitigarse, recordando la experiencia previa del aumento impositivo de 2014.

"Este impuesto que esperamos implementar para 2026 nos obligaría a trasladar el impacto a los precios. Ya lo hicimos hace 12 años. Estimamos que el alza estaría entre 8% y 10% y tendríamos que ajustarla a la inflación después de eso, considerando que queremos mantener la competitividad en términos de márgenes", señaló este jueves en una llamada con analistas.

Impulso económico

El directivo confía en que la demanda sea impulsada por eventos de alto impacto el próximo año, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, así como por el centenario de Coca-Cola en el país.

"En México celebraremos el centenario de Coca-Cola, por lo tanto, hay muchos factores que nos favorecerá, considerando que será un entorno desafiante a medida que transfiramos estos impuestos", agregó.

Además, indicó que buscará promover su portafolio de bebidas con menos calorías y versiones sin azúcar, que protagonizará diversas campañas vinculadas al Mundial. Con ello, la empresa pretende reforzar su compromiso con la salud y la sostenibilidad, en línea con el diálogo que mantiene con las autoridades mexicanas.

De acuerdo con el directivo, el reto no solo será trasladar el impuesto al consumidor, sino hacerlo con estrategias que preserven el liderazgo en el mercado.

"No se trata solo de trasladar precios, sino también de qué haremos para mantener el liderazgo y aumentar nuestra presencia. Lo que nos favorece es que el impuesto está diseñado en un peso por litro", afirmó.







