El peso mexicano se aprecia ante debilitamiento del dólar

CIUDAD DE MÉXICO.- La divisa mexicana amanece este martes 16 de diciembre, con una tendencia a la apreciación frente al dólar, alcanzando niveles récord este 2025, de acuerdo con Bloomberg.

¿Cómo se comporta el tipo de cambio en diciembre 2025?

En el mercado spot, el tipo de cambio cotiza en 17.93 pesos mexicanos, su menor nivel del año. La moneda mexicana ha registrado una apreciación diaria de 0.28% y en lo que va del año se ha fortalecido 13.81%.

La mañana de este martes, el desempeño cambiario se da en paralelo con un retroceso de 0.27% del Índice Dólar que mide el valor de la moneda estadounidense frente a otras divisas.

Detalles sobre la apreciación del peso mexicano

El billete verde extiende sus pérdidas tras la publicación de los datos de desempleo en Estados Unidos. La creación de empleo en el país se mantuvo lenta en el penúltimo mes del año, aumentando la tasa de desempleo.

Para este día, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio en 17.99 pesos por dólar, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Acciones del Banco de México respecto al tipo de cambio

En los principales bancos de México, el precio del dólar se cotiza en un promedio de 18.48. Este es el precio de venta en algunas de las instituciones bancarias:

Banamex: 18.48 por dólar

BBVA México: 18.50 por dólar

Banorte: 18.35 por dólar

Banco Azteca: 18.60 por dólar.