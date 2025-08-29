El peso cierra el mes de agosto con ganancias

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.66 pesos por dólar, lo que significó una apreciación mensual de 1.13% o 21 centavos respecto al cierre de junio, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este viernes en 19.10 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.98% o 19 centavos por debajo del mes anterior.

La apreciación del peso en agosto ocurrió a la par del debilitamiento del dólar estadounidense en el mes, que perdió 2.2%, luego de avanzar 3.19% en julio.

En el mercado de futuros de Chicago, en las cuatro semanas comprendidas entre el miércoles 30 de julio y el martes 26 de agosto, las posiciones especulativas netas a la espera de una apreciación del peso se incrementaron en 21.74%.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en agosto fueron: el peso colombiano con 3.96%, la corona sueca con 3.36%, el florín húngaro con 3.24%, el rand sudafricano con 3.14%, el real brasileño con 3.07% y la corona checa con 2.85%. El peso mexicano se ubicó en la posición 19 entre las divisas más apreciadas en el mes.

El mercado de capitales cerró el mes con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global debido a la expectativa de que la Fed recortará su tasa de interés el 17 de septiembre tras los datos negativos del empleo de julio y los comentarios de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole.

El Dow Jones registró una ganancia en el mes de 3.20%, ligando cuatro meses al alza, alcanzando un nuevo máximo histórico. El Nasdaq Composite mostró un avance de 1.58%, hilando cinco meses en terreno positivo Por su parte, el S&P 500 cerró el mes con un aumento de 1.91%, sumando cuatro meses de beneficios.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró el mes con una ganancia de 2.28%, luego de dos meses al hilo de pérdidas. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras en agosto: Industrias Peñoles, con un alza de 22.37%; Orbia, 14.95%; América Móvil, 9.10%; Gentera, 6.97%; Grupo Aeroportuario del Sureste, 6.50%; y Grupo Bimbo, 6.05%.

En el mercado de materias primas, el petróleo WTI cerró agosto cotizando en 64.01 dólares por barril, con un retroceso mensual de 7.58% y cortando una racha en la que acumuló tres meses seguidos al alza. La contracción mensual se debió en parte a que la OPEP++ anunció que a partir del 1 septiembre realizará un incremento de 547 mil barriles de petróleo diarios en su producción.