Caen un 23% las ventas de Tesla en Europa

Datos europeos mostraron una continua caída en las ventas de Tesla, a pesar de la fuerte demanda de vehículos totalmente eléctricos en la región.

Las matriculaciones de vehículos eléctricos de Tesla en Europa, un indicador de ventas, cayeron aproximadamente un 23% interanual en agosto, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) citados por CNBC.

El mes pasado se registraron 14 mil 831 matriculaciones de vehículos eléctricos de Tesla en Europa, frente a las 19 mil 136 de agosto de 2024. En los primeros ocho meses de este año, las matriculaciones de vehículos eléctricos de Tesla en Europa disminuyeron un 32.6%, según la ACEA.

Mientras tanto, las matriculaciones totales de vehículos eléctricos en toda la región aumentaron alrededor de un 26% hasta agosto, en comparación con el mismo período de 2024. En cambio, las matriculaciones de vehículos de gasolina y diésel disminuyeron más de un 20% durante ese mismo período.

Aun así, los analistas de RBC escribieron en una nota el jueves que esperan que las entregas totales de Tesla para el tercer trimestre alcancen las 456 mil, por encima del consenso de FactSet de 448 mil y del consenso de Visible Alpha de 440 mil.

Los analistas prevén un repunte para Tesla, ya que los consumidores se apresuran a comprar vehículos eléctricos en Estados Unidos antes de que expire un crédito fiscal federal de 7 mil 500 dólares a finales de septiembre.

El jueves, las acciones de Tesla cayeron 4% pero se han recuperado tras un comienzo de año brutal. Ahora han subido un 5% en 2025, tras desplomarse un 36% en el primer trimestre.

El activismo político de Musk en Estados Unidos y otros países ha perjudicado la marca Tesla y ha reducido su atractivo para muchos posibles compradores de vehículos eléctricos.

A principios de este año, Musk apoyó al partido ultraderechista alemán AfD, y este mes apareció por vídeo en una manifestación antiinmigrante en el Reino Unido que se tornó violenta. La manifestación fue encabezada por el activista Tommy Robinson, un estafador convicto con antecedentes penales por violencia.

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, reprendió a Musk por los comentarios "peligrosos" que hizo en la manifestación, donde 26 policías resultaron heridos. Musk dijo a los asistentes: "La violencia se acerca a ustedes" y "o se defienden o mueren".

Para revitalizar el interés en la marca, Tesla ha dicho que está trabajando en un nuevo modelo asequible que podría ayudarle a defenderse de la creciente competencia de empresas como Volkswagen, BYD y otros fabricantes de vehículos eléctricos que han ido ganando cuota de mercado.