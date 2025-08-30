Tipo de cambio entre dólar y peso se estabiliza en agosto 2025

Luego de un balance favorable para el dólar durante julio pasado, en el octavo mes de 2025, el peso registró beneficios, al bajar el tipo de cambio en el mercado internacional entre la especulación respecto a la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

En el Foreign Exchange Market (Forex) o mercado internacional de divisas, la moneda estadounidense avanzó 0.71 centavos en la sesión a 18.6564 unidades y cedió 21.95 en agosto, tras subir 12.84 en el mes inmediato anterior.

En el mercado minorista, el billete verde de Washington bajó dos centavos hoy a 19.10 pesos en la venta en ventanillas de Banamex para acumular una reducción de 19 centavos en agosto contra un alza de siete en julio, y se adquirió a 18.07.

En agosto, la cotización del tipo de cambio al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares cayó 20.65 centavos a 18.6615 en la venta, lo que contrasta con el aumento de 10.26 en julio y así el peso más que recuperó el terreno concedido en el mes previo.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, afirmó que la alta probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) retome sus recortes en la tasa de interés es lo que debilitó el dólar en el octavo mes del año en curso, lo que, a su vez, fortaleció al peso, considerando que en agosto el tipo de cambio tocó mínimo en el año.

La apreciación del peso en agosto ocurrió a la par del debilitamiento del dólar estadounidense en el mes, que perdió 1.70 por ciento, luego de avanzar 2.65 por ciento en julio.

Tampoco se ha incrementado la aversión al riesgo de México a pesar de mantenerse la narrativa arancelaria con sesgo proteccionista del gobierno de Estados Unidos, pero sin cobrar las tarifas anunciadas.

Por ejemplo, dijo Siller, en equipo de cómputo, el arancel anunciado fue de 25 por ciento, aunque en realidad solo se cobra 0.15 por ciento, prácticamente nada.