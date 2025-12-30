Este martes, peso mexicano gana terreno al billete verde

CIUDAD DE MÉXICO.- En el penúltimo día de este 2025 y en medio de la poca actividad previo a los festejos de fin de año, el dólar cotiza con una tendencia a la baja frente al peso mexicano.

De acuerdo con Bloomberg, el tipo de cambio en el mercado spot cotiza en 17.99 pesos por billete verde, lo que implica una apreciación diaria de 0.07% de la divisa mexicana.

¿Cómo se comporta el tipo de cambio hoy?

Analistas de Monex señalaron que hoy "el peso corrige parte del retroceso de la sesión previa, ante la posible toma de utilidades y considerando el bajo volumen de operaciones, a la espera de conocer los comentarios de los funcionarios de la Fed en las minutas de la última decisión de política monetaria".

El Índice Dólar, que mide el valor de la moneda de Estados Unidos frente a las principales divisas del mundo, sube 0.06% este martes.

Detalles sobre la cotización del dólar en México

De las 16 principales divisas del mundo, al menos seis ganan terreno ante la moneda estadounidense, donde el peso mexicano se ubica en el sexto lugar.

Para este último martes del 2025, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio en 17.96 pesos por dólar, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En los principales bancos del país, el tipo de cambio se ubica en esto de acuerdo con Bloomberg:

Banamex: 18.42 pesos por dólar

BBVA: 18.25 pesos por dólar

Banorte: 18.30 pesos por dólar

Banco Azteca: 18.60 pesos por dólar.