Grupo financiero Insigneo adquiere negocio patrimonial Vector en EU

Insigneo Financial Group, firma internacional de gestión patrimonial con sede en Miami, anunció la adquisición del negocio de gestión patrimonial de VectorGlobal Wealth Management Group (VectorGlobal WMG) y su asesor registrado, VectorGlobal IAG, ambos con base en Estados Unidos.

En un comunicado, sin revelar los términos de la transacción, la firma dijo que, con esta operación, Insigneo incorporará más de cuatro mil millones de dólares en activos de clientes de América Latina y Norteamérica, además de sumar a su equipo a un grupo selecto de asesores financieros y personal de apoyo.

La transacción, sujeta a las aprobaciones regulatorias, se espera que concluya en el primer trimestre de 2026.

El movimiento marca un nuevo capítulo en el proceso de venta de activos de Vector, luego del traspaso de sus cuentas en México a Finamex Casa de Bolsa anunciado el pasado 1 de octubre y efectivo a partir de este martes.

Ahora, el segmento internacional de la firma cambia de manos y pasa a reforzar la estructura global de Insigneo, que con esta compra alcanzará los 35 mil millones de dólares en activos bajo gestión.

"La adquisición incluirá la transferencia de más de 4 mil millones de dólares en activos de clientes de Chile, México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá, lo que permitirá a Insigneo alcanzar un total de 35 mil millones de dólares en activos de clientes. Se ofrecerán puestos en Insigneo a profesionales de inversión de VectorGlobal y a personal de apoyo seleccionado", destacó la firma.

Acuerdo con Finamex para cuentas offshore

La transacción incluye también un acuerdo de referencia de tres años entre Insigneo y Finamex Casa de Bolsa para atender las cuentas offshore de clientes que fueron recientemente transferidas desde Vector. Con ello, se asegura la continuidad del servicio a los inversionistas latinoamericanos, un público clave para ambas instituciones.

"Esta transacción representa un hito importante en la implementación de la estrategia de crecimiento de Insigneo", afirmó el director general y presidente del consejo de administración de Insigneo, Raúl Henríquez.

Por su parte, el miembro del Consejo de Administración de VectorGlobal, Edgardo Cantú, dijo que, en más de 30 años, VectorGlobal la firma sirvió a los inversionistas latinoamericanos mediante una cultura de excelencia, ética y confianza.