Dólar abre al alza ante una menor tensión comercial

CIUDAD DE MÉXICO.- En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso es presionado por el avance del billete verde, después de que Estados Unidos alcanzó un acuerdo comercial con Australia sobre minerales críticos y tierras raras.

El acuerdo firmado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, libera tensiones sobre el uso de tierras raras, comentaron especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.41 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.08% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.33%. El euro baja 0.3% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.27%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 1.4%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

Inversionistas, atentos a datos de inflación en EU y Reino Unido

Los mercados accionarios presentan movimientos ligeramente positivos, mientras se evalúan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el posible impacto de los datos de inflación pendientes y los resultados corporativos.

Puntualmente, los inversionistas están atentos a los datos de inflación en Estados Unidos y Reino Unido, que podrían influir en las decisiones de política monetaria y alterar el rumbo del mercado.

Persiste cierta cautela por el cierre parcial del gobierno y la incertidumbre comercial; en ese sentido, se observa un fortalecimiento del dólar frente a sus pares del G-10, lo que provocó una caída en los precios del oro y la plata.

En Asia, las acciones japonesas fueron volátiles tras la elección de Sanae Takaichi como primera ministra, lo que podría abrir la puerta a un mayor gasto fiscal.

En cuanto a resultados corporativos, el S&P 500 registró su mayor ganancia en dos días desde junio, con un 85.0% de las empresas superando expectativas. Destacan General Electric, General Motors, Coca-Cola, Halliburton y Elevance Health por sus sólidos reportes.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura mixta, destacando la baja de 0.0.5% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.17%, mientras que en Asia los mercados cerraron al alza, el Nikkei ganó 0.27% y el Han Seng 0.65%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 0.8%, a medida que el mercado sopesa las señales de exceso de oferta frente a la perspectiva de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Balance negativo en metales.