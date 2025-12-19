Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras anunciar su unión con Viva Aerobús, las acciones de Volaris se dispararon este viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de acuerdo con información de Bloomberg.

¿Cómo impacta la alianza en las acciones de Volaris?

El jueves ambas líneas aéreas de bajo costo anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación y la conectividad en México.

La mañana de este viernes, las acciones de Volaris repuntan 17% en la bolsa de valores del país al cotizar en 17.45 pesos.

Detalles sobre la creación del Grupo Mexicano de Aerolíneas

Así, están en camino a su mejor día registrado, luego del anuncio de alianza. Más temprano, los títulos subieron un 21%, el mayor avance intradía en la historia de cotización de la empresa, según Bloomberg.