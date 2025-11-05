CCE pide al USTR mantener el T-MEC 16 años más

La máxima cúpula empresarial del país pidió a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) garantizar el acceso de bienes y servicios bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para los próximos 16 años.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, envió una carta a la USTR con motivo de la consulta pública que llevó a cabo el gobierno estadounidense rumbo a la renegociación del T-MEC, en la que afirmó que la pronta renovación del acuerdo "enviará una clara señal al resto del mundo de que América del Norte está unida y lista para competir con todos".

¿Cuáles son los puntos solicitados por el CCE?

Pidió atender cinco puntos: Garantizar el acceso libre de aranceles de bienes respetando las reglas de origen del T-MEC, lo que incluye eliminar al acero, aluminio, cobre y automóviles, el arancel de 25 % que se impone bajo la sección 232, es decir, bajo la justificación de que hay riesgo a la seguridad nacional.

En segundo lugar, solicita extender por 16 años más el T-MEC a partir del primero de julio de 2026, que es el plazo para hacer la revisión.

Mientras que, en tercer lugar, sugiere asegurarse de que las reglas de origen del Tratado promuevan la integración regional y maximicen la complementariedad de los tres países socios.

El cuarto punto es aprovechar los comités del acuerdo comercial para promover una convergencia regulatoria ambiciosa y, como quinto tema, está el fortalecer los mecanismos de solución de controversias para asegurar el cumplimiento oportuno de las resoluciones que se emitan.

¿Qué papel juega México en la economía estadounidense?

Expuso que México es un socio estratégico para Estados Unidos que le ayudará a impulsar la competitividad de la economía y a salvaguardar la seguridad nacional. "En el crecimiento de la manufactura estadounidense, México es parte de la solución, no parte del problema. America First no significa América sola", señaló.

Sobre la complementariedad de los países, dijo que Estados Unidos es el proveedor de 43 % de todas las importaciones agrícolas que realiza México, sobre todo del maíz, trigo y puerco.