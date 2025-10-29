Inegi reporta crecimiento económico en 19 entidades del país

Durante abril-junio de 2025, la actividad económica en 19 entidades del país logró un crecimiento respecto al periodo inmediato anterior, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las entidades federativas que registraron los incrementos más pronunciados en su actividad económica fueron: Hidalgo con un alza trimestral de 3.1%; Michoacán, 3.0%; Guanajuato, 2.9%; Nuevo León, 2.6%; y Coahuila, 2.4%.

Por el contrario, las economías estatales que reportaron los mayores retrocesos fueron: Nayarit con una caída en el segundo trimestre de 3.8%; Sinaloa, -2.8%; Oaxaca, -2.3%; así como Zacatecas y Tlaxcala, -1.4% respectivamente.

SECTOR AGROPECUARIO

Por grandes divisiones, en el sector agropecuario 19 entidades reportaron un crecimiento en el segundo trimestre del año a tasa anual con base en cifras originales.

Las que observaron los mayores aumentos fueron: Hidalgo con un alza de 53.5%; Guanajuato, 33.9%; Sinaloa, 32.5%; Querétaro, 29.6%; y Morelos, 17.6%.

En el sector industrial, 14 entidades lograron un resultado positivo, entre las que destacan: Baja California Sur con un aumento anual de 14.6%; Hidalgo, 7.9%; Nuevo León, 6.1%; Tamaulipas, 5.8%; Michoacán y Nayarit 5.0% en cada caso.

En el sector servicios, 20 de las economías estatales crecieron en el periodo abril-junio de 2025 a tasa anual. Las de mayor dinamismo fueron: Guerrero con un aumento de 3.9%; Hidalgo, 2.6%; Estado de México, 2.3%; Puebla, 2.2%; así como Tlaxcala y la Ciudad de México, 1.8% respectivamente.