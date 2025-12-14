Colores de tinte que ya no están en tendencia

Muchas personas se fijan como propósito de Año Nuevo renovar su imagen, ya sea depurando su guardarropa, probando otros estilos de maquillaje o cambiando el color de su cabello.

Hasta este punto ya sabemos qué colores de tintes serán tendencia en 2026, pero poco se habla de las tonalidades que perderán impacto. Por eso, en De Última te presentamos una lista con las opciones que debes tener fuera de tu vista.

¿Qué colores de tinte no serán tendencia en 2026?

Si te quedaste con ganas de probar uno de los tonos de tinte que fueron tendencia en 2025, es mejor que te olvides de esa idea. Y es que la mayoría de estos colores serán olvidados en los salones de belleza y estéticas.

Cobrizo intenso

De acuerdo con los expertos, el color cobrizo intenso fue uno de los más solicitados este año, pero el siguiente perderá fuerza para darle paso a gamas más claras. El cobrizo son subtonos rojos y naranjas fue uno de los tintes más revolucionarios en 2025. Lo vimos en diferentes celebridades como Pamela Anderson y Lindsay Lohan.

Rubios platinados

Con la tendencia del "clean look" en apogeo, aún para 2026, los tintes rubios platinados dejarán de ser de los favoritos y esto se debe a la fuerza de las subtonalidades miel y jengibre. Ya sea en colores sólidos o con rayos, los matices fríos y demasiado iluminados poco a poco desaparecerán entre las famosas. Ahora, la clave es buscar matices equilibrados tal como lo marca el Cloud Dancer, el color del siguiente año elegido por Pantone.

Colores pastel

Los tintes claros tampoco serán tendencia; en realidad, se preparan para ser sustituidos por colores profundos cálidos, una media entre la fantasía y lo excéntrico. Lo mismo sucederá con los colores ácidos, como los neones, amarillos vivos, azules profundos y verdes vibrantes.

Negro

Aunque, este 2025, Demi Moore nos hizo volver a amar el tinte negro, muy pronto dejará de ser la opción predilecta para lucir un pelo saludable. En cambio, el mocha brown y el espresso darán ese mismo efecto, pero con la ventaja de que es un tono de bajo mantenimiento y es fácil de sacar. Hay que recordar que los pigmentos del tinte negro suelen fijarse profundamente a la hebra. Cuando se quiere cambiar de tono, resulta complicado sacarlo porque deja reflejos naranjas y rojos.

Borgoña

Finalmente, este tono que tanto cautivó a Jenna Ortega se va y no regresa en un buen rato. De nueva cuenta, el 2026 tendrá una estética sutil y los colores envinados difícilmente encontrarán un lugar. También es un adiós para los subtonos violetas. Si no te puedes despegar de esta gama, elegir tintes rojos con subtonos cálidos puede ser una manera amigable de reemplazarlos.

Recuerda que la información que hoy te presentamos es una simple guía; si ya tienes uno de estos colores y lo disfrutas, no hay necesidad de cambiarlo. Pero si quieres probar algo nuevo, ahora sabes cuáles dejar fuera de tu radar.