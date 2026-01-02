¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva?

La flor de Nochebuena es uno de los símbolos más representativos de la temporada navideña en México, pues con sus colores y belleza es capaz de transformar cualquier espacio; sin embargo, muchas personas la desechan después de las fiestas sin saber que puede sobrevivir y volver a florecer.

¿Cómo podar la Nochebuena correctamente?

La clave para alargar su periodo de vida es muy sencilla y consiste en realizar una poda correcta, acompañada de cuidados básicos. Por ello, a continuación te explicamos cómo podar la Nochebuena paso a paso para que se mantenga saludable durante todo el año.

Protege tus manos: De acuerdo con sitios especializados en jardinería, la Nochebuena libera una savia blanca que puede causar irritación en la piel, por lo cual se recomienda usar guantes antes de comenzar a podar.

Identifica los tallos: Localiza los tallos principales y corta dejando entre 10 y 15 centímetros de altura desde la base.

Realiza cortes limpios: Los cortes deben ser diagonales para facilitar la cicatrización y no olvides usar tijeras especiales de jardinería bien desinfectadas para evitar infecciones.

Sella los cortes: Puedes colocar un poco de canela en polvo o cera vegetal en los cortes para prevenir hongos durante el verano.

Cuidados básicos para la flor de Nochebuena

Cuando acabe la temporada, recuerda regar solo cuando la tierra esté seca al tacto y coloca la planta en un sitio con luz indirecta. A partir de la primavera, puedes aplicar un fertilizante balanceado cada 15 días para estimular su crecimiento.

Mejor época para podar la Nochebuena

El mejor momento para podar la Nochebuena es entre finales de enero y febrero, que es cuando las hojas rojas comienzan a caer y la planta entra en una etapa de reposo. Durante este periodo, podar ayudará a fortalecer sus tallos y estimular un crecimiento más compacto.