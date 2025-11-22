Noticias

La poderosa mezcla para eliminar manchas difíciles de la tapicería

Sigue estos pasos para aplicar la mezcla y recuperar tus muebles.
Eliminar manchas difíciles de la tapicería puede convertirse en un verdadero reto, especialmente cuando se trata de derrames recientes, suciedad acumulada o marcas que parecen imposibles de quitar.

Afortunadamente, existe una poderosa mezcla casera y económica que puede ayudarte a recuperar la apariencia original de tus sillones, sillas, asientos de coche o cualquier superficie tapizada sin necesidad de contratar servicios profesionales.

¿Cuál es la mezcla casera para quitar manchas?

La fórmula estrella combina tres ingredientes que probablemente ya tienes en casa: bicarbonato de sodio, vinagre blanco y jabón líquido para platos.

Ingredientes:

- 1 cucharada de bicarbonato de sodio

- 1/2 taza de vinagre blanco

- 1 taza de agua tibia

- 1 cucharadita de jabón líquido

Instrucciones:

- Mezcla el agua tibia con el jabón en un recipiente.

- Agrega el bicarbonato poco a poco.

- Incorpora el vinagre lentamente para evitar que burbujee demasiado.

- Viértelo en un atomizador para facilitar su aplicación.

¿Cómo aplicar la mezcla de forma correcta?

Inicia por aspirar la superficie para retirar polvo, migas o suciedad suelta, posteriormente rocía la mezcla directamente sobre la mancha.

Frota con un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra realizando movimientos circulares y deja actuar de 5 a 10 minutos para que los ingredientes penetren en la tela.

Retira los residuos con un paño húmedo y por último deja secar completamente al aire antes de usar el mueble.

