Revenden Barbie inspirada en La Llorona en más de 18 mil pesos

La empresa multinacional de juguetes y entretenimiento, Mattel, lanzó una muñeca Barbie de edición especial inspirada en la leyenda mexicana de "La Llorona".

La marca se unió a la celebración de la festividad mexicana que rinde homenaje a quienes han fallecido con este lanzamiento especial que forma parte de la colección Barbie Signature Día de Muertos 2025, sumándose a la pareja de muñecos -Barbie y Ken- que Mattel Creations lanzó en septiembre.

Sin embargo, luego de que esta edición especial de la icónica figura que ha marcado a generaciones enteras, se agotara, llamó la atención de los internautas que diversos usuarios comenzaron a revender la muñeca "Barbie La Llorona", a través de diferentes páginas de e-commerce a precios exuberantes.

Revenden Barbie de La Llorona en más de 18 mil pesos

La muñeca coleccionable inspirada en "La Llorona", se vendió al público en general con un precio de 2 mil 999 pesos mexicanos y estaba disponible en tiendas seleccionadas como Palacio de Hierro, Amazon México y la página oficial de Mattel Creations.

No obstante, luego de que la Barbie de edición especial se agotara a través de todos los distribuidores oficiales, diversos revendedores pusieron la muñeca a disposición de los usuarios en páginas de e-commerce.

La polémica ha surgido debido a los precios "extremadamente caros", bajo los que se está ofertando el artículo, que en algunos casos, supera los 18 mil pesos mexicanos.

En las plataformas de comercio electrónico se puede encontrar a la muñeca en un rango de 6 mil hasta 18 mil 500 pesos, dependiendo del vendedor.

¿Cómo es la Barbie de Día de Muertos inspirada en "La Llorona"?

Esta Barbie edición premium luce envuelta en un vestido de delicado encaje blanco, con un fondo azul que logra distinguirse entre las capas y el corsé. El diseño tiene manga larga para cubrir sus manos decoradas con un diseño esquelético festivo mientras sostiene una vela.