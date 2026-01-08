Mujer realiza limpia con huevo en supermercado de Ecatepec

Uno de los rituales más populares de Año Nuevo en México son las limpias con huevo, una práctica que, según la creencia popular, sirve para eliminar energías negativas y atraer la buena fortuna. El ritual consiste en pasar un huevo crudo por todo el cuerpo mientras se hace una oración o petición, para después romperlo en un vaso con agua y desecharlo.

Aunque se trata de una tradición muy extendida, no todas las personas realizan el proceso de manera adecuada. Tal fue el caso de una mujer que recientemente se volvió tendencia en redes sociales.

SE "HACE LA LIMPIA" con UN HUEVO AJENO... y LO REGRESA

Así se metió esta mujer a una @Tiendas3B en @Ecatepec

Tomó un huevo, y se lo pasó POR TOOOOODOS LADOS.

La cabeza, cara, brazos... incluso ENTRE LAS PIERNAS y más.

Luego lo volvió a dejar y se fue.

¿Cómo ocurrió el ritual de la mujer en la tienda?

En un video viral que circula en plataformas como X, antes Twitter, se observa a una mujer caminando por los pasillos de un supermercado. De pronto, se detiene en el área donde se exhiben los huevos, toma uno y comienza a pasarlo por distintas partes de su cuerpo, como parte de una supuesta limpia espiritual. Tras realizar el ritual, la mujer devuelve el huevo al estante.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, quien difundió el clip, los hechos ocurrieron en una tienda 3B ubicada en Ecatepec, Estado de México.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de videovigilancia, donde se aprecia a la mujer —vestida con blusa rosa y pantalón azul— pasándose el huevo por el rostro, los brazos e incluso entre las piernas, sin preocuparse por ser descubierta.

Detalles del video viral de la limpia con huevo

Como era de esperarse, la grabación generó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios expresaron su indignación y pidieron que se revelara la ubicación de la tienda para no comprar ahí, mientras que otros señalaron que se trata solo de creencias sin fundamento.

Entre los comentarios más polémicos se leyeron frases como:

"Jajajaja, ¿qué le van a envidiar? No puede ni comprar un huevo de $2.50".

"Al menos no se lo robó".

"Vieja puerca, era de esperarse, solo eso pasa en Ecatepec".

Reacciones de usuarios ante el video de la tienda 3B

La viralidad del video ha puesto de manifiesto la diversidad de opiniones sobre las creencias y rituales en la cultura mexicana, así como la forma en que las redes sociales pueden amplificar situaciones cotidianas, llevándolas a un público más amplio.