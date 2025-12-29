Consejos para proteger a tu mascota de la pirotecnia en fin de año

Año Nuevo es una de las fechas en las que más pirotecnia se usa para brindar espectáculos que celebran la llegada de una nueva vuelta al Sol; sin embargo, también puede ser un día extremadamente estresante para perros y gatos que se encuentran tanto fuera como dentro de una casa.

Aunque los festejos frecuentemente involucren el uso de fuegos artificiales, expertos recuerdan que estos dispositivos contribuyen a la contaminación ambiental, pueden causar una variedad de accidentes y tienen un impacto significativo en el bienestar emocional y físico de los animales.

¿Cómo afecta la pirotecnia a las mascotas?

La capacidad auditiva de las mascotas las hace mucho más susceptibles al ruido consecuente de los dispositivos pirotécnicos y frecuentemente pueden generarles intensos episodios o cuadros de ansiedad, estrés, desorientación y pánico.

Aunque no puedas prevenir que tu mascota se exponga a la incomodidad y el estrés generados por el uso de pirotecnia durante las celebraciones por Año Nuevo, hay cosas que puedes hacer para protegerlos.

Antes de que empiecen las celebraciones asegúrate de brindarles un espacio donde puedan esconderse no sentirse seguros. Puedes acondicionar una recámara, o colocar una caja cubierta con mantas. Recuerda ponerle su cama, sus juguetes u otros objetos con los que esté familiarizado.

Acciones para proteger a los animales del estrés

En mascotas, frecuentemente la mejor manera de hacerle saber que todo está bien y que no hay de qué tener miedo, es manteniendo la calma tu misma/o. Esto se debe a que los animales son bastante empáticos, por lo que identifican bien las sensaciones y emociones humanas.

Va de la mano del tip número 1 y consiste en cerrar todas las ventanas y cortinas de la casa para disminuir la entrada de ruido y luces externas.

Puedes utilizar collares antiestrés, aromaterapia especial para mascotas o difusores de feromonas o música relajante. Estas funcionan como una ayuda extra para fomentar la calma en tu mascota.

En las tiendas para mascotas venden premios que contienen sustancias calmantes para perros y gatos, suelen ser sin prescripción y contienen las instrucciones de uso y administración.

Por otro lado, si tienes una mascota que la pasa muy mal con la pirotecnia, puedes acudir a tu veterinario de confianza para pedir que le receten y te vendan tranquilizantes más fuertes.

NOTA: No administres a tu mascota ninguna medicina o sustancia sin previa consulta de un veterinario.