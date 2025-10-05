¿Cómo preparar una bebida de electrolitos de forma casera?

Ante la polémica iniciativa de la Cámara de Diputados que busca que los electrolitos orales dejen de ser considerados como medicamentos y les sea aplicado el impuesto correspondiente a las bebidas azucaradas, el alto contenido de glucosa en este tipo de bebidas fue severamente cuestionado por los legisladores y consumidores.

Referente a este tema, se argumenta que sus fórmulas se encuentran "disfrazadas" de soluciones médicas para evitar los sellos de advertencia nutricional en los productos.

Por este motivo, a continuación te enseñamos a preparar bebidas rehidratantes de forma casera como una opción saludable, a bajo costo y fácil de replicar.

¿Cómo preparar un suero casero?

Las bebidas de electrolitos son ideales para rehidratar el cuerpo tras hacer ejercicio, sufrir un cuadro de diarrea, vómito, insolación o simplemente cuando se siente fatiga.

De acuerdo con el portal especializado Túa Saúde, un suero casero es una solución que se obtiene mezclando agua, sal y azúcar, siendo utilizado para prevenir o combatir la deshidratación.

Suero casero natural

Para preparar un suero casero, solo es necesario mezclar tres ingredientes:

1 litro de agua mineral

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal de mar

Suero casero con toque de sabor

Agua de coco

Añade 2 rebanadas de sandía y licuar

Agrega una pizca de sal, una pizca de bicarbonato y el jugo de dos limones

Vuelve a licuar y cuela si no te gusta la consistencia espesa

Añade hojas de hierbabuena para mejorar su sabor y deja reposar unos minutos antes de consumirlo.

¿Qué son los electrolitos y por qué son importantes?

Los electrolitos son minerales esenciales como el sodio, potasio, calcio y magnesio, que ayudan a regular funciones básicas del cuerpo, como la hidratación, el equilibrio del pH, la función muscular y nerviosa. Cuando alguien suda, vomita o tiene diarrea, pierdes electrolitos y agua. Por eso, una bebida de rehidratación oral es clave para recuperarse.