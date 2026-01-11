Receta de bálsamo para labios resecos recomendado por Profeco

Con la llegada del frío, los labios se convierten en una de las zonas más afectadas en la cara. La resequedad, las grietas y la sensación son los principales síntomas que ocasionan y a veces hasta resultan dolorosos.

¿Cómo afecta el frío a los labios?

Los labios tienen una piel más delgada que el resto del rostro y además no cuentan con glándulas sebáceas que produzcan aceites naturales. Según el blog dermatológico de Neutrogena, durante el invierno la humedad ambiental disminuye y el contacto con el viento acelera la pérdida de agua en los labios, provocando que se agrieten con facilidad. Por ello, el uso constante de un bálsamo hidratante ayuda a crear una barrera protectora que reduce este tipo de daños y mejora su apariencia.

Detalles sobre la receta de bálsamo casero

Esta propuesta de bálsamo de labios casero forma parte de los contenidos de Tecnología Doméstica de la Profeco, donde se promueven soluciones sencillas para el cuidado personal, utilizando ingredientes fáciles de conseguir y con un bajo impacto en el bolsillo. Si quieres aprender a elaborarlo, estos son los materiales:

· 1 1/2 cucharadas de aceite de almendras

· 1 cucharada de cera blanca de abeja

· 1/2 cucharada de manteca vegetal

· 10 gotas de aceite esencial de hierbabuena

· 2 tazas de agua

Procedimiento:

· Vierte agua en una cacerola y coloca un recipiente de vidrio con la cera de abeja y la manteca vegetal.

· A fuego bajo, mezcla hasta que se fundan por completo.

· Sin dejar de mover, incorpora el aceite de almendras hasta lograr una mezcla uniforme.

· Una vez retirada del calor, agrega las gotas de aceite esencial y vacía el contenido en un tarro limpio, cuidando no llenarlo hasta el borde.

· En un lapso de 10 a 15 minutos, la mezcla se solidificará.

Consejos para conservar el bálsamo de labios

¿Por qué es tan recomendado este bálsamo? Para empezar, el aceite de almendras aporta suavidad y ayuda a mantener la elasticidad de la piel. Mientras que la cera blanca de abeja funciona como un escudo que sella la hidratación y evita que los labios pierdan humedad. Por otra parte, la manteca vegetal contribuye a dar consistencia al producto y refuerza la sensación de nutrición. Finalmente, el aceite esencial de hierbabuena añade un aroma fresco y una ligera sensación refrescante, sin resultar invasivo.

Siguiendo con la información de la Profeco, este bálsamo casero tiene una caducidad aproximada de 6 a 12 meses. Para garantizar su seguridad de uso, la dependencia recomienda etiquetar el envase con la fecha de elaboración y conservarlo en un lugar fresco. Si después del tiempo detectas un olor extraño, deséchalo de inmediato. ¿Qué tal te pareció esta idea?