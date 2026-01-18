Frutas que aportan vitamina C, pero que no son cítricos

Frutas que aportan vitamina C, pero que no son cítricosCuando piensas en vitamina C, lo más común es que lo relaciones con naranjas, limones, mandarinas, y quizá toronjas; pero hay muchas otras frutas
Por ello, hoy en Menú, te compartimos algunas de las frutas que tienen vitamina C, pero que no son cítricos; para que disfrutes de sus beneficios y le des un toque de variedad a tu dieta.
¿Qué es la vitamina C y para qué sirve?
Fuentes como Medline Plus y National Institutes of Health dicen que la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble; es decir, que se disuelven en agua y salen del cuerpo a través de la orina. A diferencia de otros animales, el ser humano no es capaz de sintetizar vitamina C, por lo que requiere de su consumo complementario como parte de su dieta regular. Debido a esto, es una gran ventaja que puedas encontrar vitamina C en una gran variedad de alimentos.
De acuerdo con Healthline, la vitamina C actúa como un antioxidante, de modo que ayuda a:
· Fortalecer el sistema inmune
· Producir neurotransmisores
· Sintetizar colágeno
· Absorber el hierro
· Mejorar la salud cardiovascular
· Curar heridas
· Reparar y mantener huesos, dientes, y articulaciones
Cabe mencionar que, para disfrutar de todos estos beneficios, la dosis diaria recomendada de vitamina C es de 90 mg para hombres y 75 mg para mujeres, de acuerdo con Healthline y WebMD.
Fuentes de vitamina C en frutas no cítricas
Aunque la vitamina C suele relacionarse con los cítricos, hay una gran variedad de otros alimentos que también la contienen. Fuentes como WebMD, Healthline, y MedlinePlus, mencionan:
· Kiwi: 70 mg por cada pieza mediana
· Fresa: 85 mg por taza
· Melón: 30 mg por cada media taza
· Tomate: 20 mg por cada pieza mediana
· Papaya: 90 mg por taza
· Cereza colorada: 49 mg por taza
· Escaramujo: 426 mg por cada 100 g
· Guava: 125 mg por pieza
· Lichi: 7 mg por pieza
Asimismo, también es posible encontrar vitamina C en mango, piña, frambuesas, sandías, y algunos vegetales.