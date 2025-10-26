Mega Ofrenda del Zócalo luce tapete monumental de cempasúchil

Cien mil flores de cempasúchil engalanan la Mega Ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo capitalino.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, comentó que estas flores estarán a la venta desde hoy domingo, "así que les pedimos que, si pueden comprar el cempasúchil aquí en el Zócalo, adelante".

¿Cuál es la importancia de las flores de cempasúchil?

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez, detalló que se instaló un tapete de flores de cempasúchil, las cuales fueron sembradas desde julio de este año, cuando los campesinos empiezan a preparar la temporada y fueron traídas desde la zona chinampera de Tláhuac y de Xochimilco. Así que, en este tapete monumental de flores, pueden encontrar también la dignidad, el trabajo y el reconocimiento a la perseverancia de siglos de conservación de nuestra zona agricultora y de nuestra zona rural de la Ciudad de México. Y también ahí están parte de los compañeros en una venta, añadió.

¿Qué opinan las autoridades sobre la Mega Ofrenda?