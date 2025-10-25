Tipos de cempasúchil: Así puedes distinguir la flor mexicana

Durante octubre y noviembre, la Ciudad de México se tiñe de naranja, para recibir el emblemático Día de Muertos, con la flor de cempasúchil que protagoniza en altares, veredas públicas y decoraciones.

Según la tradición, esta flor puede guiar a las almas de los difuntos porque representa la vida, la muerte y el sol. Esto la convierte en un elemento fundamental para cualquier ofrenda.

¿Cuáles son los tipos de cempasúchil?

En México se han registrado 35 variedades de flor de cempasúchil (de las familias cempoal, flor de muerto y nulibé) de las 58 que existen en todo el mundo. Las flores de cempasúchil mexicanas tienen diversas tonalidades de colores y combinaciones, como amarillo fuerte, amarillo claro, rojo, rojo con amarillo y hasta blanco.

Las variables locas se encuentran en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), estas son:

Acuexcomac

Alicia

Alma

Alto

Angel

Atlautla

Ayutla

Chapingo

Coatlinchan

Coyutepec

Ecatzingo

Gabriel

Hidalgo

Huejutla

Itarichen

Jerónimo

Josefina

Luciana

Lucía

Mary Chuy

Milagros

Ofelia

Sofía

Tecuanulco

Teotihuacan

Tepeaca

Tepozteco

Tepoztlan

Tequexquinahuac

Tlalamac

Toluca

Tzapingo

Xalpa

Yacoch

Zapote

¿Cómo distinguir la flor de cempasúchil mexicana?

Aunque el cempasúchil es originario de México, actualmente China se ha consolidado como el principal productor a nivel mundial. Esto se debe al foco de mercado mexicano, que, principalmente se centra en fines ornamentales y tradicionales. Los ejemplares mexicanos presentan como características pétalos finos, suaves y numerosos que forman una esfera esponjosa y natural de tonos predominantemente naranja o amarillo profundo.

Además, el cempasúchil local tiene un olor terroso, fresco y ligeramente cítrico, a diferencia de las versiones importadas cuyo aroma es menor. También se distinguen sobre las chinas por sus tallos delgados y hojas recortadas, lo que delata un origen artesanal y natural.

¿Dónde comprar la flor de cempasúchil?

En la Ciudad de México se puede conseguir flor de cempasúchil en diversos puntos de venta, algunos de ellos son: