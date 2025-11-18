Fortnite Festival anuncia colaboración con Los Tucanes de Tijuana

Fortnite volvió a sorprender a su comunidad con una inesperada incorporación musical: La Chona, de Los Tucanes de Tijuana, se une al catálogo de temas disponibles dentro de Fortnite Festival, el modo rítmico del juego.

La integración no solo representa un guiño a la cultura mexicana, también confirma el interés del videojuego por ampliar su oferta con música reconocible a nivel global.

¿Qué anunció Fortnite Festival sobre Los Tucanes de Tijuana?

Fortnite Festival reveló que La Chona será parte de su rotación musical oficial, permitiendo que los jugadores interpreten el icónico tema dentro de sus diferentes escenarios. El anuncio apareció en la cuenta oficial de @fnfestival, donde se confirmó que la canción estará disponible en el modo principal del juego, junto a otros éxitos licenciados. Este movimiento refuerza la estrategia de Epic Games de sumar música emblemática que conecte con diversas generaciones y países. En esta ocasión, eligieron una pieza que durante casi tres décadas ha sido parte fundamental de la identidad festiva mexicana.

¿Qué es Fortnite Festival y por qué incluye canciones tan reconocidas?

Fortnite Festival es un modo dedicado exclusivamente a la música y al ritmo, donde los jugadores pueden formar bandas, competir por puntajes y tocar canciones con licencia a través de distintos niveles de dificultad. Ofrece tres espacios principales:

- Escenario principal: donde se interpretan éxitos populares y temas originales.

- Escenario de improvisación: que permite crear música libre con bucles y herramientas de ritmo.

- Escenario de batalla: donde varios jugadores compiten para lograr la mayor puntuación.

Gracias a esta estructura, Epic Games continúa adquiriendo derechos musicales, lo que permite integrar temas icónicos de diferentes géneros. Con esta base, la llegada de La Chona tiene sentido: es un tema reconocido globalmente, asociado al baile, a la alegría y al fenómeno viral que resurgió en redes desde el famoso La Chona Challenge.

Un éxito que trasciende generaciones