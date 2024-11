Las graves consecuencias de no tratar el estreñimiento a tiempo

El estreñimiento es un problema digestivo común, pero estudios recientes sugieren que su impacto podría ir más allá de las molestias intestinales. De acuerdo con una investigación del Hospital St. Vincent en Melbourne, Australia, el estreñimiento podría aumentar el riesgo de padecer problemas cardiovasculares graves, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. El estudio revela que las personas con estreñimiento tienen un riesgo significativamente mayor de presentar insuficiencia cardiaca y otros problemas del corazón, especialmente si también padecen hipertensión.

¿Cuáles son los riesgos específicos para quienes sufren de estreñimiento?

Los datos muestran que el estreñimiento se asocia con un riesgo 2.7 veces mayor de insuficiencia cardiaca y 2.4 veces mayor de sufrir un accidente cerebrovascular en comparación con quienes tienen un tránsito intestinal normal. Asimismo, el riesgo de sufrir un ataque al corazón o dolor en el pecho se incrementa en 1.6 veces para quienes padecen estreñimiento crónico. Este vínculo parece ser aún más peligroso en personas con presión arterial alta, quienes experimentan un riesgo un 68% mayor de padecer eventos cardiovasculares graves cuando también sufren de estreñimiento.

¿Qué factores pueden explicar esta conexión?

El estudio, realizado con datos del Biobanco del Reino Unido, encontró que el estreñimiento y las enfermedades cardíacas comparten ciertas variantes genéticas. Aunque el estreñimiento solo es hereditario en un 4% de los casos, entre el 21 y el 27% de sus variantes genéticas se solapan con las de problemas cardíacos. Esto sugiere que los mismos factores genéticos podrían contribuir a ambas afecciones, aunque los mecanismos exactos aún no se comprenden completamente.

¿Cómo puede ayudar esta información a mejorar los tratamientos?

Al reconocer el estreñimiento como un posible factor de riesgo cardiovascular, los investigadores creen que podrían implementarse estrategias de tratamiento más personalizadas, basadas en los principios de la medicina de precisión. Identificar esta relación permitiría abordar el estreñimiento en personas con otros factores de riesgo cardíaco, como la hipertensión, con el objetivo de reducir sus probabilidades de padecer eventos graves.

¿Qué pasos seguir para cuidar la salud intestinal y prevenir problemas cardíacos?

Mantener una dieta rica en fibra, una hidratación adecuada y un estilo de vida activo puede ayudar a evitar el estreñimiento y sus posibles complicaciones. Además, para aquellos con antecedentes familiares de enfermedades cardíacas o factores de riesgo como la hipertensión, es aconsejable tomar medidas adicionales para regular el tránsito intestinal, bajo la supervisión de un médico.

¿Cuál es la conclusión de los investigadores?

Publicado en la revista American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology", el estudio resalta la importancia de considerar el estreñimiento como un indicador potencial de riesgo para la salud cardíaca. Los investigadores sugieren que el estreñimiento no debe tomarse a la ligera y enfatizan la necesidad de realizar más estudios para comprender mejor esta conexión y desarrollar estrategias de prevención eficaces.