¿Enero el momento ideal para crear un hábito? Esto dice la ciencia

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de listas de propósitos: hacer ejercicio, comer mejor, ahorrar dinero o aprender una nueva habilidad. Enero se ha convertido culturalmente en el mes del "borrón y cuenta nueva". Sin embargo, la ciencia cuestiona seriamente la idea de que comenzar un hábito en una fecha específica aumente las probabilidades de éxito.

De acuerdo con información publicada por National Geographic, no existen pruebas sólidas que respalden que enero (u otro mes en particular) sea el momento ideal para adoptar cambios duraderos.

Investigaciones en psicología conductual muestran que apenas dos de cada diez personas logran cumplir sus propósitos de Año Nuevo a largo plazo, lo que sugiere que la motivación inicial suele diluirse con rapidez.

¿Por qué son populares los propósitos de Año Nuevo?

"No conozco ningún estudio que demuestre que empezar de cero en enero, octubre o cualquier otro mes aumente las probabilidades de mantener un nuevo comportamiento", señala Wendy Wood, psicóloga conductual de la Universidad del Sur de California y autora del libro Good Habits, Bad Habits.

Una de las razones por las que los propósitos de Año Nuevo siguen siendo tan populares es su dimensión social. Los seres humanos, explican especialistas, tienen una necesidad básica de pertenencia. Ritualizar el cambio en fechas compartidas refuerza la sensación de comunidad, apoyo y compromiso colectivo.

La neurocientífica Selena Bartlett, de la Universidad Tecnológica de Queensland, sostiene que estos rituales "satisfacen el impulso humano de encajar y formar parte de algo más grande". A esto se suma el concepto de los llamados "hitos temporales", momentos que psicológicamente se perciben como un nuevo inicio, como un cumpleaños, una graduación o el comienzo de un año.

Estos hitos pueden aportar motivación externa, inspiración mutua y un cierto nivel de rendición de cuentas. Estudios citados por National Geographic indican, por ejemplo, que las personas que intentan bajar de peso en pareja suelen tener mejores resultados que quienes lo hacen solas, en parte por el acompañamiento y la supervisión mutua.

Estrategias para mantener los propósitos de Año Nuevo

Pese a estas ventajas, los expertos advierten que la motivación colectiva también puede volverse frágil. Compararse con otros, depender del entusiasmo ajeno o perder interés cuando la novedad desaparece son factores que suelen sabotear los propósitos iniciales.

La evidencia apunta a que los cambios más duraderos suelen surgir de lo que los especialistas llaman "puntos de inflexión" personales: un problema de salud, una dificultad económica o una experiencia significativa que genera una motivación profunda y auténtica. Según el psiquiatra Harold Hong, este tipo de detonantes ofrecen una energía más estable que seguir una tendencia social pasajera.

Además, los investigadores coinciden en que la acción inmediata es clave. Aprovechar los momentos de motivación para establecer estructuras concretas (como horarios, pagos recurrentes o compromisos formales) aumenta las probabilidades de éxito cuando el entusiasmo disminuye.

Entre las estrategias más eficaces se encuentran dividir los objetivos grandes en metas pequeñas y específicas, vincular el nuevo hábito a uno ya existente (apilamiento de hábitos) y buscar recompensas inmediatas que hagan la experiencia más agradable. También se subraya la importancia de no abandonar el intento tras un tropiezo, ya que el cambio de hábitos es un proceso gradual y no lineal.