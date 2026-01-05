¿Cuántas calorías tiene la rosca y con qué deberías acompañarla?

Este 6 de enero de 2026 se celebra el Día de Reyes, el último festejo para dar por concluido el popular maratón Guadalupe-Reyes. Con su llegada, aparece también la famosa Rosca de Reyes, un elemento que no puede faltar durante la fecha.

La rosca es un pan dulce con forma ovalada que simula una corona y está decorado con frutas secas que simbolizan las joyas de los Reyes Magos, estas representan paz, amor y felicidad. En su versión tradicional, la mezcla para elaborar la rosca incluye ingredientes como harina, azúcar, huevos y mantequilla, además de frutas deshidratadas y dulce de membrillo.

¿Qué calorías aporta la rosca de Reyes?

Este delicioso postre tradicional reúne a varias familias alrededor de la mesa cada año. Sin embargo, más allá de la convivencia familiar y el placer culinario, existe un factor que muchas personas ignoran en estas fechas: la dieta saludable y el bienestar nutricional. Por ello, a continuación, te mostramos el valor nutricional y las calorías que aporta este postre.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una rosca de reyes tradicional de 100 gramos puede contener aproximadamente de 350 a 387 calorías, distribuidas en carbohidratos, azúcares, grasas, proteínas y sodio. Por su parte, una rebanada de rosca individual de aproximadamente 50 gramos puede aportar de 186 a 250 calorías. No obstante, si se opta por consumir una rosca con relleno o coberturas dulces, este valor aumentará.

Detalles sobre la tradición de la rosca de Reyes

Asimismo, Alma Belén Membrila Torres, supervisora del área de Nutrición de la División de Promoción a la Salud del IMSS, explicó que, con motivo de las festividades de la temporada decembrina es común acudir a diversas reuniones familiares o de trabajo, lo cual hace posible que una persona aumente su peso de 3 a 5 kilos en promedio.

Tradicionalmente, este postre se acompaña con chocolate caliente o atole. Sin embargo, la institución médica recomienda moderar el consumo de estas bebidas, pues 1 taza de chocolate caliente de 240 mililitros contiene aproximadamente 288 calorías. Sumando este valor calórico al valor de la rosca, dejaría un total de 490 calorías.

Recomendaciones para disfrutar la rosca de Reyes

Por lo anterior, se recomienda consumir bebidas bajas en calorías, como té o café negro, los cuales pueden aportar únicamente 5 calorías. Esto hace que el valor calórico disminuya y no exceda el máximo, correspondiente a una comida completa (de 500 a 700 calorías). Otra opción es consumir una taza de chocolate con agua, el cual aporta un total de 110 calorías.

De acuerdo con el Gobierno de México, su origen se vincula a la Edad Media, alrededor del siglo XIV, en países europeos como Francia y España. Su forma circular se vincula con las creencias religiosas cristianas relacionadas con el nacimiento de Jesús, pues representa la eternidad, la continuidad y el amor infinito de Dios.

Además, cada parte de la rosca tiene un simbolismo especial que conecta con el relato bíblico presente en el Evangelio de Mateo, el cual narra el viaje de los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar rumbo a Belén, con el propósito de conocer al próximo rey de los judíos y llevarle regalos: oro, incienso y mirra.

Finalmente, Mariana Isabel Valdés Moreno, académica y coordinadora de la carrera de Nutriología en la FES Zaragoza de la UNAM, recomienda que, una vez finalizadas las fiestas, no deben realizarse dietas extremas ni ejercicios extremos. Se debe iniciar gradualmente y con acompañamiento profesional, con hábitos realistas y sostenibles.