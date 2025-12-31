Tres postres con uvas que no pueden faltar en tu cena de Año Nuevo

Las uvas de Año Nuevo son una parte muy importante del último día del año; son una forma de expresar los buenos deseos para nosotros mismos y los que nos rodean. Sin embargo, pueden ser mucho más que eso.

Hoy en Menú de EL UNIVERSAL, te compartimos 3 recetas de postres con uvas que sin duda le darán un toque especial a tu cena de Año Nuevo. ¡Y son super fáciles de hacer!

¿Cómo hacer cheesecake de uva?

Aquí te dejamos el paso a paso, compartido por Ester Kocht, para hacer un cheesecake de uva que no puede faltar en tu mesa este Año Nuevo.

Ingredientes

250 g de queso mascarpone frío

150 g de yogurt natural frío

200 ml de crema para batir fría

200 g de crema acida fría

50 g de azúcar

1 cucharada de vainilla

225 g de galletas de chocolate

500 g de uvas

Preparación

Mete las galletas en una bolsa con cierre hermético y golpealas contra algo duro hasta lograr migajas finas.

Bate la crema para batir hasta lograr consistencia esponjosa.

Vierte la vainilla, azúcar, yogurt, crema acida, y el queso mascarpone en un bowl y mezcla bien. Añade la crema batida y mezcla de forma envolvente hasta lograr una consistencia homogénea.

Para montar, pon un poco de la mezcla de relleno al fondo, y coloca una capa de uvas encima; espolvorea galletas y repite el proceso hasta que termines todos los ingredientes.

Lleva a refrigerar un par de horas y listo.

Receta de gelato de uva fácil y refrescante

Te compartimos la receta de gelato de uva de Eryn Whalen para que hagas un gelato de uva super refrescante.

Ingredientes

3 tazas de uvas congeladas (no importa el tipo)

2 cucharadas de miel

2 cucharaditas de limón

1 pizca de sal

Preparación

Vierte todos tus ingredientes en una licuadora o procesador de alimentos y licua o procesa hasta que logres una consistencia uniforme.

Una vez que esté suave y asemeje una nieve, puedes servir o llegar a refrigerar por hasta 7 días.

Si se congela enteramente, se recomienda dejar a temperatura ambiente por 40 minutos antes de servir.

Preparación del pastel italiano de uva

Aquí te dejamos el paso a paso para hacer un pastel italiano de uva con la receta de This Italian Kitchen.

Ingredientes

1 ½ taza de harina de trigo

¾ de cucharadita de polvo para hornear

¼ de cucharadita de sal kosher

2 huevos grandes

2/3 de taza de azúcar

1/3 de taza de leche

¼ de taza de aceite oliva extra virgen

¼ de taza de mantequilla sin sal, derretida

1 cucharadita de ralladura de naranja

½ cucharadita de canela en polvo

2 tazas de uvas moradas pequeñas

Azúcar glass (para decorar)

Preparación

Precalienta el horno a 175°C y engrasa un molde para hornear con mantequilla y harina.

Mezcla los ingredientes secos (excepto el azúcar) y reserva.

En un bowl grande, con ayuda de una batidora de mano, mezcla los huevos con la azúcar hasta que espese. Agrega la leche, el aceite, la mantequilla, la canela, y la ralladura de naranja. Vierte la mezcla de harina y sigue batiendo hasta que se integren.

Añade las uvas y mezcla en movimientos envolventes y vierte todo el contenido del bowl en la bandeja para hornear previamente engrasada.

Hornea durante 50 minutos, o hasta que puedas insertar un palillo y salga limpio. Deja que se enfríe durante 10 minutos antes de desmoldar.

Espolvorea azúcar glass y sirve.