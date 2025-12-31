Tres postres con uvas que no pueden faltar en tu cena de Año Nuevo

Tres postres con uvas que no pueden faltar en tu cena de Año NuevoLas uvas de Año Nuevo son una parte muy importante del último día del año; son una forma de expresar los buenos deseos
Hoy en Menú de EL UNIVERSAL, te compartimos 3 recetas de postres con uvas que sin duda le darán un toque especial a tu cena de Año Nuevo. ¡Y son super fáciles de hacer!
¿Cómo hacer cheesecake de uva?
Aquí te dejamos el paso a paso, compartido por Ester Kocht, para hacer un cheesecake de uva que no puede faltar en tu mesa este Año Nuevo.
Ingredientes
250 g de queso mascarpone frío
150 g de yogurt natural frío
200 ml de crema para batir fría
200 g de crema acida fría
50 g de azúcar
1 cucharada de vainilla
225 g de galletas de chocolate
500 g de uvas
Preparación
Mete las galletas en una bolsa con cierre hermético y golpealas contra algo duro hasta lograr migajas finas.
Bate la crema para batir hasta lograr consistencia esponjosa.
Vierte la vainilla, azúcar, yogurt, crema acida, y el queso mascarpone en un bowl y mezcla bien. Añade la crema batida y mezcla de forma envolvente hasta lograr una consistencia homogénea.
Para montar, pon un poco de la mezcla de relleno al fondo, y coloca una capa de uvas encima; espolvorea galletas y repite el proceso hasta que termines todos los ingredientes.
Lleva a refrigerar un par de horas y listo.
Receta de gelato de uva fácil y refrescante
Te compartimos la receta de gelato de uva de Eryn Whalen para que hagas un gelato de uva super refrescante.
Ingredientes
3 tazas de uvas congeladas (no importa el tipo)
2 cucharadas de miel
2 cucharaditas de limón
1 pizca de sal
Preparación
Vierte todos tus ingredientes en una licuadora o procesador de alimentos y licua o procesa hasta que logres una consistencia uniforme.
Una vez que esté suave y asemeje una nieve, puedes servir o llegar a refrigerar por hasta 7 días.
Si se congela enteramente, se recomienda dejar a temperatura ambiente por 40 minutos antes de servir.
Preparación del pastel italiano de uva
Aquí te dejamos el paso a paso para hacer un pastel italiano de uva con la receta de This Italian Kitchen.
Ingredientes
1 ½ taza de harina de trigo
¾ de cucharadita de polvo para hornear
¼ de cucharadita de sal kosher
2 huevos grandes
2/3 de taza de azúcar
1/3 de taza de leche
¼ de taza de aceite oliva extra virgen
¼ de taza de mantequilla sin sal, derretida
1 cucharadita de ralladura de naranja
½ cucharadita de canela en polvo
2 tazas de uvas moradas pequeñas
Azúcar glass (para decorar)
Preparación
Precalienta el horno a 175°C y engrasa un molde para hornear con mantequilla y harina.
Mezcla los ingredientes secos (excepto el azúcar) y reserva.
En un bowl grande, con ayuda de una batidora de mano, mezcla los huevos con la azúcar hasta que espese. Agrega la leche, el aceite, la mantequilla, la canela, y la ralladura de naranja. Vierte la mezcla de harina y sigue batiendo hasta que se integren.
Añade las uvas y mezcla en movimientos envolventes y vierte todo el contenido del bowl en la bandeja para hornear previamente engrasada.
Hornea durante 50 minutos, o hasta que puedas insertar un palillo y salga limpio. Deja que se enfríe durante 10 minutos antes de desmoldar.
Espolvorea azúcar glass y sirve.