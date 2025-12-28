Expertas revelan cómo lucir una piel luminosa en temporada de fiestas

Diciembre siempre tiene la misma energía: compromisos, cenas, frío, maquillaje constante y una agenda tan apretada que la piel es la primera en resentirlo. Pero también es el mes en el que más queremos vernos luminosas, descansadas y con ese glow que dice: "Sí dormí ocho horas", aunque sea mentira.

Por eso buscamos a dos expertas en cuidado de la piel para conocer los tratamientos de belleza más efectivos que puedes hacer en Navidad, y los cuidados en casa que realmente funcionan: Mirel Aguirre, especialista en medicina estética de Athoir Atelier Med, e Ivonne de la Vega, dermocosmiatra y fundadora de Nymphaea Spa.

¿Por qué la piel se apaga en diciembre?

Mirel lo explica sin rodeos: "En diciembre, la piel te pasa factura por todo." Desvelos, maquillaje pesado y cambios de clima se traducen en falta de luminosidad. Ivonne lo ve en cabina todos los años: "La piel llega cansada, reactiva y con inflamación por estrés". Cuando esto ocurre, cualquier producto pierde eficacia. Por eso, antes de hablar de tratamientos, hay que recuperar el equilibrio.

Resultados express en tratamientos estéticos

Estos son algunos de los tratamientos de belleza que se pueden realizar en centros estéticos para obtener resultados rápidos para las fiestas.

Mesoterapia: el shot de luz inmediato. Ambas la eligen como el tratamiento pre-navideño por excelencia. Una mezcla de vitaminas, antioxidantes y ácido hialurónico que se inyecta directamente para despertar la piel. Mirel la define como "una recarga instantánea de hidratación", ideal a unos días de una cena importante.

· El efecto es de piel fresca, suave y luminosa sin tiempo de recuperación.

Bioestimulación: firmeza y piel descansada. Diciembre marca todas las líneas de expresión. Aquí entra la bioestimulación con colágeno, que Ivonne recomienda para quienes sienten la cara fatigada. El procedimiento mejora firmeza y textura con resultados progresivos, pero desde la primera sesión la piel se ve más estable y descansada. Es la opción para quienes quieren un efecto natural, no transformado.

Rutina de cuidado facial en casa

Para quienes no tienen tiempo o no desean pedir cita con especialistas, las expertas compartieron sus consejos para seguir en casa.

Hidratación estratégica: la base de todo. Si la piel está deshidratada, nada se ve bien. Mirel insiste en una trinidad sencilla:

· Limpieza suave.

· Ácido hialurónico.

· Ceramidas para sellar.

Este combo mantiene la humedad y evita textura marcada debajo del maquillaje.

Vitamina C y mascarillas: el glow inmediato. Ivonne suma un paso esencial: la vitamina C por la mañana para recuperar la luminosidad. Y para días con eventos consecutivos, su ritual express es infalible: exfoliación suave, mascarilla hidratante y bruma calmante. "En diez minutos la piel cambia", afirma. Funciona incluso después de una noche larga.

El maquillaje también importa. Ambas expertas coinciden en un paso que en diciembre es obligatorio: el primer hidratante. No es un capricho; evita parches secos, textura acentuada y la sensación acartonada por el clima frío. Con la piel preparada, el maquillaje se ve luminoso por horas, incluso con el ritmo acelerado de la temporada.

¿Qué es lo mínimo indispensable?

Les pedimos elegir solo dos cosas: un tratamiento en clínica y uno en casa. Su respuesta fue rotunda: mesoterapia + hidratación constante. La dupla perfecta para quienes buscan resultados visibles sin complicarse y sin invertir horas en recuperación.

Diciembre puede ser un caos, pero tu piel no tiene por qué imitarlo. Con atención inteligente y pasos estratégicos, puedes llegar a las fiestas con un glow que no depende de un filtro, sino de una piel fuerte, cuidada y luminosa.