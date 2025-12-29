Cuesta de enero 2026: ¿cómo evitar que tus finanzas sufran?

Además de ser una época nostálgica, el fin de año trae consigo un importante gasto monetario. Las fiestas decembrinas, posadas y reuniones de año nuevo ocasionan que muchos hogares enfrenten problemas en enero para cubrir sus necesidades básicas.

En septiembre la Secretaría de Hacienda presentó el Paquete Económico 2026, donde se realizó un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), principalmente para las bebidas azucaradas (refrescos y jugos con edulcorantes artificiales), cigarros, sueros orales, bebidas electrolíticas y gasolina.

¿Cómo afecta la inflación a la cuesta de enero?

Aunque no es un fenómeno nuevo, la cuesta de enero de 2026 llega marcada por condiciones particulares: una inflación acumulada que sigue encareciendo los productos básicos, tarifas de servicios que no dan tregua y una economía familiar que aún no logra recuperarse por completo.

La cuesta de enero es uno de los periodos más desafiantes para las finanzas de cada persona. Cada año, los productos, alimentos y servicios incrementan su costo, a causa de la inflación, lo que ocasiona que las familias mexicanas tengan que realizar ajustes a sus gastos diarios.

Recomendaciones de instituciones financieras para enfrentar gastos

Este fenómeno puede empeorar si las personas no cuentan con una educación financiera ni una planeación óptima de sus gastos. En esta época, las deudas y compromisos económicos suelen acumularse por los gastos excesivos y compras impulsivas de diciembre, dejando un presupuesto ajustado para el comienzo del año.

Para enfrentar este reto, algunas instituciones financieras como BBVA y Santander hacen las siguientes recomendaciones a todas las familias:

1. Evalúa tus gastos recientes: antes de tomar decisiones, haz una lista de tus gastos principales durante las fiestas y compáralos con tus ingresos actuales. Esto te dará un panorama de tus necesidades y prioridades para el principio de año.

2. Paga las deudas principales: asegúrate de pagar las deudas de mayor prioridad, específicamente aquellas que puedan crecer fácilmente o que cuentan con intereses altos.

3. Prioriza tus necesidades: define qué gastos son necesarios o esenciales (alimentos, vivienda y servicios básicos: agua, luz, predial) y cuáles pueden postergarse o desecharse. Luego define un presupuesto realista para cada uno, ajustando tus ingresos a los gastos realizados.

4. Evita nuevas deudas: realiza ajustes en tus hábitos de consumo para ayudarte a liberar recursos. Por ejemplo, cocinar en casa en lugar de salir a comer o posponer compras no urgentes.

5. Crea un fondo de emergencia: si es posible ahorra un poco de dinero en los meses previos. Procura juntar el equivalente a tres meses de gastos básicos. También puedes generar ingresos extras con opciones accesibles: vender artículos que no utilizas o emprendimientos pequeños.

Una de las herramientas más utilizadas para cuidar y administrar tus finanzas personales es la regla 50/30/20. Para utilizar este método, tienes que dividir tus ingresos netos mensuales en tres categorías:

- 50% para necesidades (vivienda, comida, transporte y servicios)

- 30% para deseos (ocio, salidas y compras no esenciales)

- 20% para ahorro o pago de deudas (creación de un colchón financiero, invertir para el futuro o pagar deudas adicionales).