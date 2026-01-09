Usuarios se burlan de revendedores de Costco tras Roscas de Reyes

Luego de que por segundo año consecutivo la cadena internacional de clubes de precios tipo membresía, Costco, se viralizara en redes sociales por sus famosas Roscas de Reyes, la empresa está nuevamente dejando de qué hablar entre los usuarios en México.

El año pasado la venta de este producto, así como de muchos otros artículos de panadería de Costco, generó polémica, por la cantidad de revendedores que acapararon las roscas, dejando a cientos de clientes sin la oportunidad de adquirir el tradicional pan por su propia cuenta.

¿Qué ocurrió con las Roscas de Reyes en Costco?

Sin embargo, este año un fenómeno peculiar ha llamado la atención de quienes poseen una membresía para la tienda, así como de miles de usuarios, ya que parece que la cadena se quedará con una cantidad considerable de las Roscas de este 2026.

Usuarios se burlan de revendedores de Costco tras imágenes de sucursales repletas de Roscas de Reyes. En los últimos días, luego de que se celebrara el Día de los Reyes Magos en México, usuarios y clientes de Costco han compartido una serie de imágenes y videos en los que se ven los pasillos de diversas sucursales alrededor de la República repletos de cajas de Roscas de Reyes.

Impacto de la estrategia de Costco contra revendedores

Esta situación ha despertado la curiosidad de los seguidores de la cadena, pues se sabe que en años anteriores poder adquirir personalmente una rosca ha sido toda una odisea, con la formación de filas inmensas fuera de las tiendas desde días antes del 6 de enero y el producto totalmente agotado.

Esto ha abierto el debate en redes sociales, donde se discute si el furor por el famoso pan de Costco disminuyó este año, si fue una estrategia para combatir a los revendedores o si simplemente la cadena sobreestimó la demanda.

Usuarios han hecho videos burlándose de los revendedores, pues comentan que todo el furor fue para nada. Defienden que si fue una estrategia de Costco para combatirlos, sí funcionó; pues no solo se le quedaron las roscas a la empresa -que se rumora las donara si no se logran vender antes de su fecha de caducidad-, sino a decenas de revendedores, ya que la oferta suficiente -y según usuarios "exagerada"-, le permitió a los clientes adquirir el producto directo en tienda sin problemas.

Reacciones de usuarios ante la situación de las Roscas

La situación ha generado una serie de reacciones en redes sociales, donde los usuarios han compartido sus experiencias y opiniones sobre la disponibilidad de las Roscas de Reyes en Costco. Muchos celebran la posibilidad de adquirir el producto sin problemas, mientras que otros critican la actuación de los revendedores que, en años anteriores, habían monopolizado la venta de este tradicional pan.