Cuánta batería gasta Netflix, TikTok y Spotify

Seguramente ya sabes que el uso constante del celular impacta la salud de la batería. A largo plazo, dicho hábito puede afectar su capacidad de carga y acortar su vida útil.

Una de las razones por las que esto ocurre es la utilización de aplicaciones que consumen grandes recursos -como Netflix, TikTok, Spotify-, pues incluso hay personas que las ejecutan en segundo plano.

¿Cuánta batería consume Netflix, TikTok y Spotify?

Si tienes curiosidad por saber cuánta batería consumen, en Techbit te compartimos el dato de las anteriores aplicaciones y otras que también son populares. De acuerdo con un ranking publicado por Appfigures, durante el primer trimestre de 2025, las aplicaciones más utilizadas fueron Instagram, TikTok, Chat GPT, Facebook, WhatsApp, Temu, CapCut, Telegram y Snapchat. Mientras que Netflix lidera los recuentos de plataformas de streaming más populares y Spotify encabeza los listados de apps de streaming de música en lo que va del año.

Todas estas aplicaciones son populares porque los usuarios encuentran diferentes opciones de entretenimiento. Y por lo mismo, son de las que más consumen la energía del celular. Una investigación realizada por Elevate, empresa canadiense de telecomunicaciones, ha revelado el porcentaje de batería que gastan. Tener dichas cifras a la mano te puede ayudar a gestionar mejor el uso de los dispositivos electrónicos:

• Netflix: Consume el 1,500% de la carga completa al mes; en promedio, los usuarios pasan más de 60 horas dentro de dicha frecuencia.

• TikTok: Gasta el 825% de pila, casi la mitad de lo que Netflix utiliza. Aproximadamente, los usuarios pasan 33 horas mensuales, y en segundo plano agrega 9.9 horas al consumo.

• Spotify: Usa el 225% de la batería del celular al mes. Y aunque consume solo el 5% de energía por hora, tiene una mayor actividad en segundo plano, con casi 14 horas. Las personas la utilizan cerca de 45 horas.

Porcentaje de batería consumido por otras aplicaciones populares

Según el mismo estudio, otras apps populares que consumen gran parte de la batería son:

• YouTube: Gasta el 540% de la carga mensual y es una de las más utilizadas con un promedio de 27 horas, superando a Spotify.

• Threads: Consume el 460% de la pila; aunque se utiliza sólo durante 23 horas al mes.

• Snapchat: Utiliza el 320% de batería con una media de 16 horas mensuales.

• Instagram: Ocupa el 300% de la pila y su promedio de uso mensual es de 15 horas; además, ejecuta procesos en segundo plano que suman 4.5 horas al gasto de energía.

• Facebook: Finalmente, esta red social gasta el 270% de la batería al mes. Y de igual manera suma 5.7 horas en segundo plano.

Como podrás ver, estas aplicaciones tienen un impacto significativo en la salud del dispositivo. Por eso, la sugerencia es revisar de manera periódica su capacidad de carga; sólo necesitas acceder a los "Ajustes" de tu celular y luego en "Batería".