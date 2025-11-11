Temporada de frío: trucos eficaces para mantener tu casa más cálida

Con la llegada de temperaturas invernales más severas —sobre todo en el norte del país, donde se anticipa un invierno considerado el más intenso en décadas— muchas familias buscan alternativas para conservar el calor sin elevar sus gastos.

Existen métodos caseros que ayudan a mantener la casa más cálida aprovechando mejor la energía, bloqueando corrientes de aire y potenciando el calor natural del sol. A continuación, se presentan recomendaciones prácticas que pueden aplicarse de inmediato.

¿Qué materiales caseros ayudan a evitar la pérdida de calor?

De acuerdo con un artículo de la BBC, el papel aluminio colocado detrás de radiadores o fuentes de calor refleja la temperatura hacia la habitación y evita que se escape por muros fríos. También ayudan las cortinas gruesas o con forro térmico, que actúan como barrera ante ventanas y puertas de entrada. Si no se cuenta con cortinas térmicas, materiales como polar o incluso cortinas de baño pueden servir como refuerzo.

¿Cómo aprovechar la luz solar para calentar el hogar?

Durante el día es recomendable mantener abiertas las cortinas y persianas para permitir el paso del sol, una fuente de calor gratuita y efectiva. Al ocultarse el sol, cerrar cortinas y ventanas ayuda a conservar la temperatura acumulada y reduce el enfriamiento nocturno.

¿Cómo evitar corrientes de aire dentro de la casa?

Las corrientes suelen ingresar por el buzón de la puerta, cerraduras o rendijas pequeñas. Instalar cepillos, tapas deslizables o selladores simples puede bloquear estas entradas de aire frío. Incluso cubrir la parte inferior de la puerta con una tela gruesa mejora la sensación térmica y evita filtraciones inesperadas. La ubicación de los muebles influye en la distribución del calor. Colocar muebles grandes frente al radiador impide que el calor circule correctamente. Lo ideal es mantener despejada esa zona y, si es posible, colocar una repisa sobre el radiador para dirigir el aire caliente hacia el interior de la habitación. Es mejor evitar colocar objetos encima del radiador para no frenar la salida de calor.

¿Qué ajustes simples ayudan a conservar la temperatura?

Es preferible usar temporizadores y regular termostatos en lugar de mantener la calefacción encendida todo el día. También sirve cerrar habitaciones que no se utilizan para concentrar el calor en áreas específicas. Mantener puertas cerradas evita que el aire frío recorra la casa.

¿Cómo mejorar el aislamiento del piso?

Los pisos sin aislamiento pueden representar hasta el 10% de pérdida de calor. Alfombras, tapetes y mantas ayudan a reducir el frío y brindan confort térmico. Si existen huecos o grietas, aplicar un relleno de silicona evita filtraciones y mantiene el calor dentro del hogar.