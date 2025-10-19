¿Cómo limpiar tu estufa? conoce los sencillos trucos

La cocina es una de las áreas más importantes del hogar, sin embargo, sabemos que, por su uso y su naturaleza, también puede ser uno de los espacios que más se ensucian.

Asimismo, cocinar puede resultar entretenido y divertido hasta que llega el momento de poner orden, donde la limpieza de la estufa se vuelve una tarea pesada y estresante.

Tener tu estufa limpia puede marcar una diferencia significativa en el aspecto general que tiene tu cocina, y más allá de la apariencia, es importante hacerlo por higiene, tanto de los alimentos, como de tu casa. Por ello, aquí te compartimos 3 trucos sencillos para dejar tu estufa reluciente.

¿Cómo limpiar tu estufa?

De acuerdo con el blog de cocina, Recetas Nestle, estos son los pasos para limpiar tu estufa correctamente:

Paso 1:

Deja que se enfríe la estufa y cierra el gas. Luego quita las placas y parrillas, para tener una superficie libre y poder realizar la limpieza de mejor manera.

Paso 2:

Comienza limpiando todos los residuos de comida y grasa que sean fáciles de retirar, hazlo con una toalla de papel absorbente; esta es la primera capa.

Paso 3:

Para la segunda capa quita los fogones y usa un limpiador y quitamanchas. No olvides también rociar la tapa de la estufa u otras zonas que suelen salpicarse.

En tu fregadero remoja las placas que quitaste y luego de unos minutos, reparte el limpiador con una esponja.

Paso 4:

Con una esponja de metal comienza a tallar y quitar las manchas. No es necesario que lo hagas con mucha fuerza, dependerá de la profundidad de la suciedad, pero tallando suavemente, las manchas suelen salir.

Paso 5:

Con un trapo húmedo retira el residuo y repite los pasos 3 y 4 hasta que ya no haya manchas ni restos de comida en tu estufa.

Paso 6:

Una vez que esté libre de residuos tu superficie, remoja una esponja en agua con jabón de trastes y úsala para limpiar la estufa entera.

Vuelve a pasar el trapo húmedo -que ya enjuagaste- hasta quitar por completo el jabón.

Paso 7:

Talla las rejillas, placas y fogones que dejaste remojando en el fregadero con una esponja y jabón para platos, posteriormente enjuágalos con agua tibia.

Paso 8:

Seca todo con trapos limpios -que no estén húmedos- o deja que se seque la estufa al aire y se escurran las rejillas y demás artículos.

Una vez que esté todo seco, vuelve a colocarlos, ¡Y LISTO!

NOTA: no olvides usar guantes, para evitar estar en contacto con los jabones y los líquidos que uses.

3 trucos para limpiar tu cocina

Otros trucos infalibles para que tu estufa siempre esté reluciente son:

Cubre tu estufa con líquido desengrasante y déjala remojando 30 minutos antes de comenzar a tallarla.

Utiliza una fibra metálica con jabón quita grasa para tallar la superficie de la estufa. Este tipo de fibra no dejará marcas ni rayas.