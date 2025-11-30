Recomendaciones para mantener la limpieza en tu casa

Cuando parece que el día dura a penas lo de un parpadeo de ojos, puede sentirse como que hay demasiadas cosas que hacer y no suficientes horas para atender cada una de ellas.

Ante este problema, es posible que la limpieza de la casa se convierta en una tarea pesada, minuciosa y postergable, conduciendo a espacios desordenados, sucios y carentes de la higiene apropiada.

¿Cómo influye la limpieza en el estado de ánimo?

Tomando en cuenta que está psicológicamente comprobado que las áreas limpias y ordenadas influyen de forma positiva en el estado de ánimo de las personas, aquí te dejamos 5 consejos para hacer de la limpieza una costumbre en tu vida y no una tarea abrumadora de los fines de semana.

De acuerdo con el blog de The Home Depot, la empresa especialista en artículos y mejoras para el hogar, estas son 5 recomendaciones para mantener tu casa limpia:

- Tener un sitio fijo para cada objeto ayuda a mantener el orden.

- Usa organizadores prácticos: carritos con ruedas, cajas, gavetas, cestos de ropa y zapateras.

- Al llegar a casa, pon de inmediato los abrigos, llaves, bolsas, zapatos en su lugar, por ejemplo, un perchero o zapatera, así evitas que se disperse suciedad por toda la casa.

- Limpia los platos y utensilios tras la comida enseguida.

- Incentiva a que los niños participen recogiendo, aunque no laven nada, para que se acostumbren.

- Separa los residuos, especialmente los orgánicos, para evitar tapones, acumulación de basura o malos olores.

- Limpia las superficies (lavabo, regadera, piso) justo después de usarlas, cuando recientemente se ensuciaron las áreas.

- Establece un calendario para una limpieza profunda de tu baño (1-2 veces por semana), usando productos específicos para bacterias, sarro, hongos y usando guantes.

- Integra reglas y dinámicas de orden para los niños, de forma divertida y con actividades aptas para su edad.

- Usa muebles organizadores coloridos o mobiliario para sus juguetes.

- Define una zona de juego clara, con alfombra o tapete, para que sepan dónde pueden jugar y dónde guardar sus cosas.

- Esto también facilita la limpieza del hogar porque tendrás menos objetos fuera de lugar.