Cómo lograr que tu tinte de cabello dure más tiempo

Los tintes de cabello que se venden en los supermercados son una opción económica y accesible para cambiar de look. La gama que las marcas presentan es amplia, por lo que esto suma una ventaja a su uso.

A pesar de que vienen con instrucciones claras, no siempre el resultado es el prometido y gran parte de esto se debe a la falta de conocimiento o ciertos errores que se comenten durante la aplicación.

Por lo anterior, en De Última te compartimos una serie de consejos que hacen que el pigmento del tinte se adhiera mejor al cabello.

¿Por qué el tinte no me agarra?

Por más cajas que compres, si estás cometiendo errores antes, durante y después de aplicar un tinte de cabello, es probable que por eso el pigmento no se fije a las hebras.

Para empezar, los expertos de Garnier señalan que tener el pelo recién lavado hace que los aceites naturales actúen como una barrera de protección, lo que provoca que el pigmento se resbale y, en consecuencia, el cambio no se note.

Ello no quiere decir que se debe tener el pelo excesivamente sucio, pues la acumulación de geles, sprays y cremas para peinar también puede impedir que el tinte haga una coloración óptima.

De igual manera, comprar un tinte semipermanente puede ser la causa del problema. Dicho tipo de productos tienen menor fijación que uno profesional; así que revisa bien la calidad y la de sus ingredientes.

Otra posible causa es tener el cabello poroso o maltratado; esto ocasiona que el tinte no penetre bien en las hebras y que se desvanezca más rápido de lo normal.

¿Cómo hacer para que el tinte agarre bien?

Para hacer una aplicación exitosa con el tinte de cabello, recuerda adoptar una serie de cuidados al momento de utilizarlo:

Lava tu pelo 1 o 2 días antes de la coloración.

Aplica una mascarilla reparadora si vas a poner un tinte demasiado claro, ya que éstos contienen mayores cantidades de peróxido.

Pon crema hidratante o vaselina para que los pigmentos no manchen tu piel.

Mezcla bien el tinte (pigmento más peróxido) tal como lo indica el fabricante.

Utiliza herramientas como un cepillo y un bowl para tener mayor control en la aplicación.

Si tienes la opción, pide ayuda a otra persona para que la aplicación del tinte llegue a todos los espacios de tu cabeza.

No dejes el tinte más tiempo de lo recomendado por el fabricante.

No apliques demasiado tinte; espárcelo bien desde las puntas hasta las raíces.

Ligado al punto anterior, comienza a teñir desde las puntas porque las raíces son "vírgenes"; si inicias al revés, podrías obtener una coloración dispareja.

No hagas el "truco" de poner papel aluminio; sólo funciona cuando se trata de decoloraciones y no para el depósito de pigmento.

Enjuaga tu cabello únicamente con agua templada; el uso de shampoo podría barrer el pigmento y un efecto similar crea el agua caliente.

Deja secar tu pelo al aire libre después de teñirlo; no utilices herramientas de calor porque las cutículas se encuentran abiertas.

Sella el color con el tratamiento que incluyen los fabricantes en la caja del tinte; por lo general, viene enriquecido con vitaminas.

¿Qué hacer para que el tinte no se caiga rápido?

Como lo mencionamos anteriormente, los cuidados posteriores son necesarios para hacer que el tinte dure más tiempo. Así que trata de espaciar los lavados mientras el pigmento termina de fijarse; prueba con una limpieza cada 3 día.