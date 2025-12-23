¿Cómo cuidar a tus mascotas en Navidad y evitar el estrés?

La Navidad es una época llena de unión y amor que muchos disfrutan, donde entre los festejos, la música, la gente, las luces y la pirotecnia, puede volverse en un escenario de terror para tu mascota provocando picos de ansiedad.

Por este motivo, el experto en bienestar animal José María Zamora, mejor conocido en redes sociales como "Chemanimals", compartió algunos consejos para cuidar de tu mascota en esta temporada y que tus perros y gatos pasen una Navidad tranquila.

"Chemanimals" es un veterinario originario de Culiacán, Sinaloa, que se posicionó como uno de los expertos del cuidado animal más vistos en Latinoamérica, con más de 10 millones de seguidores en TikTok por su amplio conocimiento en todo tipo de fauna.

¿Cómo prevenir el estrés en mascotas durante las fiestas?

Entre los factores que pueden generar picos de ansiedad, el experto recomienda evitar cargar a tu perro una vez que presente señales de estrés, ya que asegura que si su conducta genera que también sus cuidadores se estresen o sientan incomodidad, esto potenciará su crisis de estrés.

Aunado al punto anterior, una manera de prever la situaciones de estrés, es realizar la popular Maniobra de Tellington que aplicará la presión que necesita el perrito para regularse.

Coloca una tela en el pecho del perro, justo debajo de su cuello (el grosor de la tela dependerá del tamaño de tu mascota). Lleva la tela hacía la espalda, formando una x. Pasa la tela por el abdomen del animal, revisando que sus patas no se enreden y la tela esté bien estirada. Regresa la tela a la espalda del canino. Por último, haz un nudo en la espalda baja, asegurándote de que sea firme, pero no limite la movilidad.

Acciones recomendadas para cuidar a tu mascota en Navidad

El experto en el cuidado animal aseguró que un buen paseo antes de que inicien los festejos es donde el perro pueda oler e interactuar con otros canes, puede cambiar su estado de ánimo y hacer que durante la noche pueda descansar tranquilamente.

El paseo debe durar entre 30 y 40 minutos efectivos. Realizarlo sobre un área natural con pasto y árboles. Deja que se tome el tiempo necesario para olfatear el pasto, bardas y demás árboles, no lo presiones a avanzar. (evitando la basura y heces).

Si no cuentas con tiempo para el paseo, el juego también puede ser una opción enriquecedora para que libere el estrés durante el 24 o 31 de diciembre, antes de que inicien las festividades. Prueba con distintos juguetes, premios. Puedes esconder los premios y dejar que él busque su recompensa mientras se distrae de lo que sucede alrededor.

Impacto de la pirotecnia en el bienestar animal

Prepara una zona donde tu perro o gato pueda refugiarse del ruido, para ello el experto recomienda crear un espacio cómodo, lejos de las ventanas con ayuda de un tapete, sus juguetes y una cobija.