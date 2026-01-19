Blue Monday 2026: cómo afrontar el "Día más triste del año"

CIUDAD DE MÉXICO.- Si de por sí los lunes son considerados como los días más difíciles de la semana, este lunes particularmente es el peor de todos en el año. De acuerdo con algunas teorías, cada tercer lunes de enero se celebra el "Blue Monday" o bien el "Día más triste del año".

De acuerdo con expertos, el "Blue Monday" se asocia con una combinación de factores emocionales, económicos y sociales que suelen coincidir a inicios de año. Entre ellos se encuentra el regreso a la rutina laboral y escolar tras las vacaciones decembrinas, el cansancio acumulado por las fiestas, el clima frío y los días más cortos, así como la sensación de frustración al enfrentar propósitos de Año Nuevo que comienzan a diluirse con rapidez. A esto se suma, en muchos casos, la llamada "cuesta de enero", un periodo marcado por presiones económicas después de los gastos de fin de año.

Consejos para afrontar el Blue Monday

Lejos de caer en el pesimismo, esta fecha invita a reflexionar sobre el autocuidado y a incorporar hábitos saludables que faciliten el inicio de la semana, del año y de la rutina diaria. A continuación, te compartimos algunos consejos para mejorar el estado de ánimo y afrontar este día de forma positiva:

* Escuchar música: La estimulación auditiva favorece la liberación de dopamina, relacionada con el estado de ánimo.

* Mantener contacto social: La interacción con amigos o familiares puede generar efectos positivos en la estabilidad emocional.

* Realizar actividad física: El ejercicio promueve la producción de endorfinas, lo que ayuda a disminuir niveles de estrés.

* Reconocer las emociones: Identificar y aceptar los sentimientos permite evitar la acumulación de pensamientos negativos sin juzgarlos.

¿Cómo surgió el Blue Monday?

El término "Blue Monday" surgió en 2005 como parte de una campaña publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel, respaldada por el psicólogo Cliff Arnall. La estrategia buscaba incentivar los viajes durante enero, un mes con baja actividad turística.

Para sustentar la idea del Día más triste del año, Arnall desarrolló una fórmula que incluía variables como condiciones climáticas, nivel de endeudamiento, salario mensual, tiempo transcurrido desde Navidad y niveles de motivación. A partir de estos elementos, se señaló al tercer lunes de enero como una fecha emocionalmente compleja, lo que impulsó su difusión digital a nivel global.